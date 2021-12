Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ

Đêm 19/12/2021, chuyên cơ chở Đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu khởi hành từ Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức 6 ngày tại Hàn Quốc và Ấn Độ, là hai đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam ở châu Á.

Với lịch trình ngoại giao dày đặc gần 70 hoạt động liên tục tại 2 nước, trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác như: Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn độ, gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ và hội kiến Tổng thống Ấn Độ, các hoạt động giao lưu hợp tác, kết nối các địa phương và doanh nghiệp hai bên... đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động, tích cực và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao vị thế của Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Chuyến công tác đã tiếp tục phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á, củng cố quan hệ chính trị tin cậy với lãnh đạo cấp cao Quốc hội Hàn Quốc và Ấn Độ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của nghị viện cũng như các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện về chính trị, đối ngoại, ngoại giao phục vụ kinh tế, ngoại giao vaccine, ngoại giao nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong chuyến công tác, đã có 9 thoả thuận hợp tác giữa các Bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam ký kết với các Bộ, ngành, cơ quan của Hàn Quốc và Ấn Độ; 39 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác được trao trong chuyến công tác, có giá trị 15 tỷ USD.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của chuyến công tác còn là những kết quả cụ thể của ngoại giao vaccine và hợp tác phòng, chống đại dịch Covid - 19. Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, gặp gỡ các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã tiếp nhận vaccine Covid - 19, vật tư, nguyên liệu điều chế thuốc chống Covid - 19 và kinh phí từ phía các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ảnh: Quochoi.vn

Ngay khi chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 20/12/2021, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ bàn giao vaccine, vật tư, nguyên liệu điều chế thuốc và kinh phí cho các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam.

Tham dự lễ bàn giao có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Tại lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà báo cáo tóm tắt kết quả chuyến đi; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn công tác trao tặng vaccine, thiết bị vật tư y tế và tiền mặt do các doanh nghiệp Hàn Quốc và Ấn Độ tặng Việt Nam nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cho Bộ Y tế và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cụ thể, đoàn công tác bàn giao 200.000 liều vaccine COVAXIN cho trẻ em dưới 18 tuổi do Tập đoàn Bharat Biotech (Ấn Độ) ủng hộ. Chuyển giao toàn bộ công nghệ và 1 tấn nguyên liệu điều chế 4,75 triệu viên thuốc MOVINAVIR 200mg điều trị CovidD-19 do Công ty Optimus Pharma (Ấn Độ) phối hợp với Công ty Cổ phần Hoá – Dược phẩm Mekophar (Việt Nam). Đồng thời, bàn giao 2 tỷ Won (khoảng 40 tỷ đồng) do Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) ủng hộ cùng với BIDV để triển khai các hoạt động an sinh xã hội bao gồm: Chương trình tặng 65 xe cứu thương và xây nhà văn hoá, nhà tránh lũ.