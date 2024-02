Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Chiều tối 31/1, tại thành phố Yên Bái, nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn, kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.

18/19 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2023, tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực, dự ước 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước kết quả của tỉnh trong thời gian qua: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24%, thu ngân sách năm 2023 đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 28% dự toán Trung ương giao.

Toàn tỉnh có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 13,08%, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 3.446 căn nhà cho hộ nghèo, hộ người có công với kinh phí hơn 326 tỷ đồng.

Yên Bái dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới, có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 70,7%), 4/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá. Bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 10,96%, đứng thứ 4/14 tỉnh trong Vùng.

Thu ngân sách của tỉnh vượt cao so với dự toán Trung ương giao; năm 2021 vượt 71%, năm 2022 vượt 78%; năm 2023 vượt 28%. Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này phản ánh sự phát triển bền vững của tỉnh.

Yên Bái quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỉnh đã bố trí trên 25.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc thành một chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ…

Quang cảnh hội trường. Ảnh: Duy Linh

Về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, lãnh đạo tỉnh cho biết: Tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 đoàn công tác đi thăm, tặng quà Tết tại các địa phương và các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, với tổng số 65.597 suất quà, tổng kinh phí 30,7 tỷ đồng, đã thực hiện tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo với 20.222 suất…

YÊN BÁI KHÔNG CHỦ QUAN, CẦN CỐ GĂNG VƯỢT BẬC ĐỂ ĐẠT 100% CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Yên Bái không chủ quan, cần cố gắng vượt bậc để đạt 100% các chỉ tiêu theo Nghị quyết.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8; nghiên cứu, bổ sung các nội dung nghị quyết vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác, Yên Bái cần tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh: Duy Linh

Bên cạnh đó, Yên Bái cũng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo…; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm.

Về các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp chuyển tới các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Các kiến nghị, đề xuất khác của tỉnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang triển khai theo thẩm quyền.

Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tiến hành tổng rà soát độc lập, song song toàn bộ hệ thống pháp luật để tìm và khắc phục vướng mắc. Năm 2024, Quốc hội sẽ yêu cầu tổng rà soát thủ tục hành chính. Các cơ chế đặc thù cũng sẽ được xây dựng theo hướng vận dụng những quy định của pháp luật ở mức cao nhất theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÚC TẾT, TẶNG QUÀ HỘ CHÍNH SÁCH, CÔNG NHÂN, TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 921

Trước đó, chiều 31/1, tại trụ sở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết, tặng quà 160 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của các xã gồm: Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp trao quà đến các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông.

Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp trao quà đến các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tới thăm, chúc Tết, tặng quà Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 921 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; thực hiện nghiêm các chế độ dự báo, thông báo bay, quy định “4 biết” trong quản lý vùng trời; sẵn sàng xử trí các tình huống tác chiến phòng không; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết, tặng quà Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ 1/7 tới sẽ tiến hành cải cách chính sách tiền lương. Trong đó, tiền lương của lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cũng sẽ được cải thiện. Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng đồng thời đang và sẽ tiếp tục xem xét, thông qua một số đạo luật có liên quan tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung đoàn trong thời gian tới kịp thời tham mưu, xử trí có hiệu quả mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cả trên không và mặt đất, sẵn sàng chiến đấu; tạo bước đột phá trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ, phát huy hiệu quả máy bay, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung đoàn tích cực tham gia ý kiến vào các dự án luật có liên quan, nhất là dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để có chính sách đặc thù và phù hợp, qua đó củng cố công nghiệp quốc phòng, chính sách động viên công nghiệp; chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai các luật, nghị quyết đã được ban hành, góp phần sớm đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống…

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi sổ vàng truyền thống của Trung đoàn Không quân 921, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy trao quà của Tỉnh ủy Yên Bái tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.