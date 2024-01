Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Tây Ninh thuộc Đông Nam Bộ, nối cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, vừa mang đặc điểm của một cao nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái của vùng đồng bằng, giáp với phía Tây Bắc của TP. Hồ Chí Minh, là cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 9-12-2022 cùng các chương trình, kế hoạch, các nội dung đột phá với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung đề ra trong Nghị quyết.

TÂY NINH TẬP TRUNG THÁO GỠ 3 ĐIỂM NGHẼN VÀ THỰC HIỆN 4 LĨNH VỰC ĐỘT PHÁ

Trên cơ sở đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 4 lĩnh vực đột phá về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, nông nghiệp và du lịch; tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn đã được Đảng bộ tỉnh chỉ ra về quy hoạch; đất đai; đầu tư để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 (huyện Tân Biên) dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, kinh tế-xã hội của Tây Ninh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.931 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ, đạt 37,1% GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch năm, trên 11.000 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư nước ngoài có sự khởi sắc, đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Du lịch có sự tăng trưởng tốt, lần đầu tiên đạt mốc 5 triệu du khách trong năm, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111,1% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, kiểm soát tốt, đảm bảo các các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch đi vào nền nếp, tạo môi trường tốt cho du khách đến tham quan, trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

Tổ chức thành công sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” hưởng ứng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954 - 10-10-2023).

NHẬN DIỆN KẾT QUẢ, HẠN CHẾ ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ “CỬA NGÕ” ĐỂ “THEO CÙNG”, “TIẾN CÙNG” CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Bày tỏ niềm vui trong những ngày đầu năm mới 2024 tới thăm và làm việc tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Tây Ninh là "cửa ngõ" của các tỉnh Đông Nam Bộ, là "phên dậu" phía Tây Nam của Tổ quốc. So với các tỉnh trong khu vực, Tây Ninh chưa là tỉnh giàu nhưng có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Tổng sản phẩm GRDP 2023 ước tăng 6,12%, thu hút đầu tư nước ngoài có sự khởi sắc…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trên một số lĩnh vực; thực hiện tốt công tác chăm lo người có công, an sinh xã hội, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội

Tây Ninh là địa chỉ được nhiều du khách tới năm, năm 2023, khách du lịch đến tỉnh vượt ngưỡng 5 triệu người (đạt hơn 5,1 triệu, doanh thu 2.000 tỉ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Chúc mừng thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nguyên nhân chính là do tỉnh đã rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đã qua 2/3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, trên nền tảng cơ sở Quy hoạch tỉnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh cần triển khai Quy hoạch gắn với thực hiện các Nghị quyết về phát triển vùng; nhận diện kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế để phát huy vai trò "cửa ngõ" để "theo cùng", "tiến kịp" các địa phương trong vùng; thực hiện chức năng "phên dậu" kết nối với Campuchia và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS); góp phần thực hiện cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) nói chung và Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Tỉnh cần bám sát tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ về các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra, các chỉ đạo của Chính phủ để phấn đấu quyết liệt, hướng tới đạt cao nhất mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đảng đoàn HĐND phối hợp UBND tỉnh rà soát các thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy. Quá trình rà soát cần giải đáp về một số chỉ số như năng lực cạnh tranh còn thấp. Điều này do thiếu văn bản hay do tổ chức thực hiện.

Tỉnh cần tính đến việc ban hành định hướng về công tác xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi tỉnh cho nhiệm kỳ sau; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm (nếu có), cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

CẦN CÓ CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỈNH

Nhấn mạnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là mấu chốt thành công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; đối nội, đối ngoại, giao lưu nhân dân biên giới; xây dựng đường biên giới ổn định, hữu nghị và phát triển.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng, làm thế nào để "Tây Ninh xanh" khi tỉ lệ che phủ rừng (trừ cây cao su) đạt 16,3%... Theo Quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân là 7.700 USD (hiện đạt 3.913 USD). Theo Chủ tịch Quốc hội như vậy chỉ còn 7 năm để tỉnh nỗ lực thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Tân Biên). Ảnh: Lâm Hiển

Cho rằng thời điểm hiện nay tỉnh vẫn cần sử dụng một số ngành thâm dụng lao động (dệt may, da giày), Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Tây Ninh cần hướng tới cải tiến công nghệ, quản trị, hướng tới "xanh hóa". Tỉnh cần hướng tới ngành công nghệ cao, bởi đây không chỉ là hướng đi riêng của Tây Ninh mà của cả nước.

Tây Ninh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm trên trục đường Xuyên Á, cửa ngõ đường bộ lớn nhất phía Nam kết nối Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tỉnh có tiềm năng rất lớn để trở thành điểm kết nối của hệ thống giao thương quan trọng quốc gia với quốc tế, trở thành hình ảnh đối ngoại của quốc gia ở phía biên giới Tây Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Tây Ninh đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh - Bavet. Việc kết nối hai cao tốc này làm cho dư địa phát triển của Tây Ninh rất tốt, "đây là con đường phát triển của Tây Ninh…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh cần có chương trình, kế hoạch để triển khai Quy hoạch tỉnh, đây chính là "hồn cốt" của Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trên tinh thần tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo "3 vùng phát triển, 4 trục động lực, 1 vành đai an sinh xã hội" với 7 đột phá (phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; thể chế; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển bền vững: Tây Ninh xanh; phát triển du lịch; phát triển kinh tế dịch vụ).

Chủ tịch Quốc hội đồng ý tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung ương xây dựng đề án liên quan đến xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ hiện đại, xanh và bền vững; đề án phát triển Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đặc sắc và mang đẳng cấp quốc tế, trên cơ sở phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để thực hiện.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng đề án phát triển chuỗi giá trị hàng nông sản trong kết nối kinh tế biên mậu với Campuchia; đẩy nhanh kết nối hạ tầng với các địa phương trong vùng và với nước bạn Campuchia; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, bẫy "việc nhẹ lương cao"…