Chuẩn bị chuyển sàn, Bảo hiểm Quân đội báo lãi tăng đột biến

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá cổ phiếu MIG trên UpCom vẫn tăng 64% nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng mạnh.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán MIG) công bố lợi nhuận trước thuế 242 tỷ đồng tăng 37%, ROE: 13% và doanh thu bảo hiểm 3.199 tỷ đồng (trong đó Doanh thu Bảo hiểm gốc 3157 tỷ đồng) và chào đón ngày lên sàn trong tháng 1/2021.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của doanh thu phí bảo hiểm gốc là 24%/ năm, CAGR của lợi nhuận sau thuế là 28%. Riêng năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng tới 143% so với năm 2017. Trong 2020, MIG ghi dấu mốc doanh nghiệp đầu tiên đạt doanh thu 3000 tỷ sau 13 năm phát triển.

Đáng chú ý, sau khi tăng vốn từ 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (ESP) của MIG 4 quý năm 2019 vẫn đạt trên 1.100 đồng, ở mức cao so với các doanh nghiệp trong ngành.

Cổ phiếu MIG được giao dịch trên UPCoM từ tháng 5/2017 và bắt đầu tăng mạnh từ tháng 12/2020, từ dưới 12.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng khoảng 50%. Tính từ thời điểm đầu năm 2020, cổ phiếu MIG đã tăng khoảng 64%. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 76.000 cổ phiếu/ ngày.

Năm 2020, dù trải qua những biến động lớn của nền kinh tế vì đại dịch Covid - 19, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm của MIG vẫn đạt 3.157 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2019 và gấp tới 4 lần so với bình quân thị trường. Lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Cái tên Bảo hiểm Quân đội vẫn luôn duy trì và giữ vững vị thế trong Top đầu về hiệu quả hoạt động trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Đặc biệt, MIG gây ấn tượng với giới đầu tư bởi ROE 11-13% liên tiếp nằm trong top đầu thị trường, điều này khẳng định cho sự duy trì sử dụng vốn hiệu quả. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong mô hình bồi thường tập trung, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giám định bồi thường giảm thiểu trục lợi, đảm bảo tính nhất quán, minh bạch và nhanh chóng, tỷ lệ bồi thường giữ lại ở mức khá thấp, đạt 32% và tỷ lệ chi phí hoạt động giảm 2,5% so với 2019.

Tỷ lệ bảo hiểm phi nhân thọ/GDP của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp, chỉ 1,3% so với mức từ 3% - 4% trong khu vực thị trường đang phát triển. Đây là tiềm năng rất lớn cho tương lai của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong đó có MIG. Ngày 30/12/2020, MIG đã được Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Đây được đánh giá là bước chuyển mình lớn để Bảo hiểm Quân đội quảng bá rộng rãi, nâng tầm thương hiệu trong mắt các nhà đầu tư và gia nhập thị trường tài chính để vươn tầm quốc tế.

Với những lợi thế có sẵn từ kênh Bancassurance từ công ty mẹ là MBBank, cùng hệ thống danh mục sản phẩm đa dạng, dịch vụ bồi thường nhanh chóng, minh bạch, lấy uy tín quân đội và sự hài lòng của khách hàng làm phương châm hoạt động, Bảo hiểm Quân đội hiện đang là một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Thành lập năm 2007, MIG là đơn vị có tuổi đời khá non trẻ với số vốn khiêm tốn ban đầu là 300 tỷ đồng, doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng. Hiện MIG nằm trong Top doanh nghiệp nghìn tỷ với vốn điều lệ 1300 tỷ đồng và tổng tài sản là 5.522 tỷ đồng.