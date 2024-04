Chứng khoán 2024 bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả đầu ngành về tài chính - chứng khoán trong và ngoài nước..

Nhiều chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong 5 năm tới, từ 2024-2028. Vậy nhà đầu tư cần chuẩn bị những gì để kịp thời đón đầu chu kỳ tăng trưởng này và gia tăng lợi nhuận đầu tư? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong buổi hội thảo trực tiếp “Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới” do Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức vào sáng Thứ bảy, ngày 06/04/2024 tại khách sạn Park Hyatt Saigon (hoặc tham gia hội thảo trực tuyến trên nền tảng Teams).

ĐÓN ĐẦU CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Năm 2024 được xem là năm thuận lợi của ngành chứng khoán với nhiều động lực phát triển thị trường. Nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị để “đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới”, đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh nâng hạng thị trường và đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI mới.

Lãi suất hiện tại đã giảm mạnh sau pha thắt chặt tiền tệ năm 2022 để kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ngân hàng Nhà nước.

Xu hướng lãi suất (đường màu cam) và vận động của thị trường (đường màu xanh) ở giai đoạn này gần tương tự giai đoạn 2013-2014. Như vậy, dòng tiền vào thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng khi chi phí đầu tư thị trường chứng khoán giảm.

Bên cạnh đó, định giá thị trường chứng khoán vẫn còn khá hấp dẫn khi PE dự phóng 2024 chỉ ở mức 12,1x, mức trung bình thấp trong khu vực. Như vậy, kịch bản thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh trong 5 năm tới dự báo kịch bản có thể giống như 2013-2018 là khả thi và thậm chí mạnh hơn khi kết hợp với sự kiện nâng hạng.

Rủi ro hiện tại thị trường chứng khoán có thể phải đối mặt như FED duy trì lãi suất cao dài hơn dự kiến; khu vực châu Âu, Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, làm đơn hàng xuất khẩu hồi phục chậm, các yếu tố nội tại gồm đáo hạn trái phiếu, nợ xấu… Tuy nhiên, những thông tin xấu nhất đã qua, thị trường đang đón chào những thông tin tốt, để mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho năm 2024.

ĐỘNG LỰC NÀO CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG?

Chu kỳ tăng trưởng mới sẽ bắt đầu từ năm 2024, với các thông tin cụ thể về Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, Động lực từ việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và các cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư sẽ được các chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị.

Cụ thể, bức tranh toàn diện về “Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam: Cá chép hóa rồng” sẽ được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân sẽ chia sẻ ngay đầu phiên Hội thảo. Trong đó, phân tích và đánh giá chi tiết về tình hình vĩ mô trong nước và quốc tế sẽ được đề cập, từ đó giúp trả lời câu hỏi: Đâu là động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 và những năm tiếp theo?

Tiếp đến, ông Johan Huang Chuyên gia kinh tế và chiến lược thị trường, Công ty Tư vấn Đầu tư Yuanta Đài Loan sẽ đưa ra các đánh giá về khả năng phục hồi của vĩ mô toàn cầu, cũng như cập nhật các xu hướng công nghệ của tương lai (Tech Trends - the future is almost here); khả năng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 3 năm tới…

Và một trong những chủ đề được giới đầu tư cả nước quan tâm đó là “Triển vọng thị trường chứng khoán - Động lực từ nâng hạng và các cổ phiếu khuyến nghị” sẽ được ông Matthew Smith, CFA Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Khối khách hàng tổ chức, Chứng khoán Yuanta Việt Nam chia sẻ dưới nhiều góc độ, từ đó nhà đầu tư có thể đánh giá được tiềm năng và cơ hội đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới kết hợp khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Đại diện FPT, ông Hoàng Đức Minh - Phụ trách Quan hệ Cổ đông Tập đoàn FPT cũng sẽ chia sẻ góc nhìn đa chiều về triển vọng phát triển ngành công nghệ tại Việt Nam trong phần gặp gỡ với doanh nghiệp tiềm năng và cổ phiếu triển vọng.

Đặc biệt, phần thảo luận sẽ mở ra cơ hội giao lưu trực tiếp giữa các diễn giả và nhà đầu tư tham gia, hứa hẹn sẽ đi vào giải đáp trực diện các vấn đề mà nhà đầu tư đang quan tâm, cũng như đưa ra các phương pháp, chiến lược và công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư tự tin và có định hướng rõ ràng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp và tận dụng tối đa cơ hội của mình.

SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN UY TÍN TỪ YUANTA VIỆT NAM

Hội thảo về ngành chứng khoán là sự kiện uy tín được tổ chức vào khoảng cuối quý I, đầu quý II hàng năm của Chứng khoán Yuanta Việt Nam. Sự kiện mang đến những thông tin quan trọng và kịp thời về tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán, mang lại nhiều giá trị cho nhà đầu tư. Trong nhiều năm liền, sự kiện đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhà đầu tư tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam là công ty con của tập đoàn Yuanta Đài Loan, với tổng tài sản hơn 100 tỷ USD, tập đoàn Yuanta hoạt động kinh doanh đa ngành, liên tục mở rộng đầu tư tại khu vực Châu Á, theo đuổi mục tiêu trở thành Nhà cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Yuanta liên tiếp nhiều năm nằm trong Top 5 các tập đoàn tài chính mạnh nhất của Đài Loan.

Đặc biệt, chứng khoán - một trong những lĩnh vực kinh doanh nổi bật nhất của Tập đoàn Yuanta, với thị phần môi giới đạt hơn 13%, quy mô lợi nhuận đạt 22% toàn ngành chứng khoán Đài Loan (tính đến tháng 10/2023). Xét riêng về giá trị giao dịch, Thị trường chứng khoán Đài Loan có quy mô lớn gấp 20 lần thị trường chứng khoán Malaysia; gấp 10 lần thị trường chứng khoán Việt Nam và Singapore; Gấp 6 lần thị trường chứng khoán Thái Lan.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, cùng chiến lược đầu tư tại thị trường Việt Nam lâu dài và bền vững, tập đoàn Yuanta liên tục tăng vốn điều lệ, đến nay vốn chủ sở hữu của Yuanta Việt Nam xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Yuanta Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư để “cùng tạo lập thịnh vượng” trong suốt hành trình đầu tư của mình.

* Thông tin chi tiết về hội thảo:

