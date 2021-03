Chứng khoán Bản Việt được vinh danh liên tiếp tại 3 hạng mục quốc tế

Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IB) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa được vinh danh liên tiếp tại 3 hạng mục: "Ngân hàng đầu tư tốt nhất, Nhà tư vấn phát hành vốn tốt nhất và Nhà tư vấn M&A tốt nhất Việt Nam" ("Best Investment Bank, Best Equity House & Best M&A House - Vietnam") do Tổ chức Quốc tế Global Brands Magazine (GBM) - Anh Quốc bình chọn.

Đây là lần đầu tiên tổ chức uy tín thế giới GBM bình chọn và trao giải cho bộ phận IB - VCSC trong danh sách các thương hiệu có thành tích nổi bật trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Giải thưởng được bình chọn dựa trên cam kết theo đuổi các giá trị vượt trội bao gồm các yếu tố: sáng kiến, chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng công nghệ, quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường tài chính năng động cho ngành tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường IB toàn cầu năm vừa qua, VCSC tiếp tục duy trì hiệu quả, khẳng định vị thế liên tục dẫn đầu trong hoạt động tư vấn, đặc biệt thành công với những thương vụ giữa các đơn vị hàng đầu, có giá trị lớn và độ phức tạp cao, tiêu biểu như: Tư vấn thành công cho Masan Group mua chi phối Công ty Cổ phần Bột giặt NET thông qua công ty con - Công ty TNHH Masan HPC; Tư vấn giao dịch chuyển nhượng 38,9 triệu cổ phần thứ cấp MSN của Masan Group cho quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore GIC; Tư vấn cho Vina Capital thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP);

Tư vấn thoái vốn cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con của SCG là TCG Solutions Pte. Ltd; Tư vấn cho Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PC1) chào bán thành công 40% cổ phần của 3 dự án điện gió cho đối tác chiến lược Renova với tổng công suất 144 MW và tổng mức đầu tư khoảng 6.058 tỷ đồng; Tư vấn niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ("ABB") tại UPCOM với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng; Tư vấn chuyển niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt ("LPB") từ UPCOM sang HOSE với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

"VCSC đặc biệt vinh dự và tự hào khi những nỗ lực và cống hiến không ngừng của Công ty đã được các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là sự khẳng định khách quan nhất về năng lực, chất lượng sản phẩm dịch vụ và tâm huyết của VCSC đối với cộng đồng nhà dầu tư nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung", ông Ngô Vinh Tuấn, Giám đốc Điều hành Khối Ngân hàng Đầu tư VCSC cho biết.

Chuỗi giải thưởng uy tín quốc tế đã góp phần khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ của VCSC trong hành trình tạo lập một thị trường tài chính vững mạnh, mang lại chỗ dựa tài chính vững chắc cho cộng đồng nhà đầu tư, sẵn sàng hỗ trợ đồng hành cùng phát triển, qua đó nhận được sự tín nhiệm từ các đối tác và nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

Hơn 13 năm hoạt động VCSC đã và đang không ngừng củng cố hoạt động nền tảng, mở rộng các lĩnh vực chuyên sâu, nâng cao năng lực tài chính và đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường chứng khoán.

VCSC tự hào là một trong số những đơn vị tài chính tiên phong trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến bậc nhất vào hệ sinh thái sản phẩm số, hướng tới 100% tự động hoá và trực tuyến hoá các dịch vụ giao dịch, nhằm nâng cao chất lượng ttrải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc, đồng thời góp phần đưa thị trường chứng khoán tiếp cận gần hơn với người dân Việt Nam.

Thành lập năm 2007, VCSC là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu quanh vùng 20% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam". Năm 2021, VCSC đặt kế hoạch lợi nhuận 1.250 tỷ đồng - tăng 31%, đồng thời củng cố vị thế mảng ngân hàng đầu tư tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động khác.