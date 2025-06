VN-Index vượt 1370 điểm, thị trường vẫn tăng trong nghi ngờ

Thanh khoản đã cải thiện hơn trong phiên chiều nay khi giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 12,2% so với buổi sáng. Cùng với đó là độ rộng tốt hơn, dưới sự dẫn dắt của MSN, VIC, VHM, VN-Index vượt qua mốc 1370 điểm, dẫn thị trường tăng trong nghi ngờ.

Sự nghi ngờ được thể hiện khá rõ trong thanh khoản. Dù chiều nay giao dịch có sôi động hơn thì tính chung cả ngày, giá trị khớp lệnh HoSE và HNX vẫn chỉ đạt khoảng 18.588 tỷ đồng. Như vậy 3 phiên đi ngang cuối tuần này thị trường khá ảm đạm khi thanh khoản kém hơn đáng kể mức trung bình 4 tuần trước đó (khoảng 21.100 tỷ đồng/phiên).

Dù vậy sự sôi động và mạnh mẽ vẫn xuất hiện ở các cổ phiếu đơn lẻ. Rổ VN30 chiều nay chứng kiến sự phục hồi của cặp đôi VIC và VHM. VIC chốt phiên sáng giảm 0,74%, đến chiều đã phục hồi 1,27% đảo chiều thành tăng 0,53% so với tham chiếu. VHM tăng tới 1,99% chiều nay và cũng vượt được tham chiếu 1,32%. Dù VIC tăng không nhiều cuối phiên nhưng cũng đóng góp đáng kể cho diễn biến đi lên của điểm số chiều nay.

Đặc biệt MSN tiếp tục có dòng tiền mua ấn tượng, tạo thanh khoản 422,2 tỷ đồng chiều nay và giá tăng thêm 1,32% nữa. Đóng cửa MSN tăng tổng cộng 6,67% so với tham chiếu, duy trì vị trí dẫn dắt điểm số. MSN ghi nhận giao dịch cả phiên tới 1.056,1 tỷ đồng, lập kỷ lục thanh khoản kể từ phiên ngày 10/10/2024. Cổ phiếu này cũng đạt mức giá cao nhất 6 tháng.

Thống kê cho thấy nhóm VN30 chiều nay có 14 mã cải thiện giá so với buổi sáng nhưng cũng có 10 mã tụt giá. Trừ MSN, VIC, VHM thì chỉ có VRE, BCM là cải thiện rõ nét từ 1% trở lên. Nhóm giảm giá đều không biến động lớn trong chiều nay, SHB xuất hiện dao động rất lớn trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều nhưng cuối cùng vẫn đảo chiều bất thành. Cổ phiếu này là một thái cực trái ngược với MSN khi thanh khoản cũng rất cao với 1.164,7 tỷ đồng nhưng giá giảm 1,15%.

Nhìn từ giao dịch của nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay, sự phân hóa về sức mạnh là rõ ràng.

Rổ VN30 đóng cửa với 20 mã tăng/7 mã giảm nhưng ảnh hưởng trọng số vốn hóa rất lớn. 5 cổ phiếu hàng đầu là MSN tăng 6,67%, MWG tăng 2,02%, VNM tăng 2,48% VHM tăng 1,32% và VIC tăng 0,53% đã đem về tới 12 điểm trong tổng mức tăng 12,32 điểm của VN30-Index. Đối với VN-Index, 5 cổ phiếu này đem về khoảng 4,2 điểm trong tổng mức tăng 5,77 điểm. Điều này cho thấy khả năng giữ điểm số vẫn đang phụ thuộc nhiều vào các mã trụ.

Dòng tiền mua đẩy giá chiều nay có tích cực hơn so với phiên sáng nhưng cũng chưa đủ đem lại hiệu ứng rõ rệt. Sàn HoSE chứng kiến giao dịch tăng 12% so với buổi sáng và độ rộng không cải thiện rõ với 163 mã tăng/138 mã giảm (chốt phiên sáng là 162 mã tăng/113 mã giảm). Số mã tăng vượt 1% ở sàn này lúc đóng cửa là 72 mã, cũng không hơn bao nhiêu so với 65 mã buổi sáng. Thậm chí tỷ trọng thanh khoản ở nhóm tăng giá tốt nhất này cũng suy yếu. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh của 72 mã tăng từ 1% trở lên hôm nay chiếm 31,6% giao dịch sàn HoSE, trong khi 65 mã buổi sáng chiếm 36,4%. Nói cách khác, khả năng đẩy giá lên không tương xứng với thanh khoản.

Hiện thị trường vẫn đang xuất hiện các giao dịch mang tính tập trung cao, trong bối cảnh dòng tiền tổng thể kém thì không thể tạo giá sôi động trên diện rộng được. Phiên này các nhóm cổ phiếu không đồng đều và trong từng nhóm cũng vậy. DIG tăng 1,73%, VCG tăng 1,15%, VRE tăng 1,22%, thêm VIC, VHM cũng không đại diện cho nhóm bất động sản. Cổ phiếu chứng khoán có HCM tăng 1,44% với thanh khoản khá lớn thì cũng không khiến các mã cùng nhóm khác khá lên. Sự phân hóa này dự kiến còn tiếp diễn khi kết quả đàm phán thuế quan xuất hiện, vì khi đó các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ rõ hơn.