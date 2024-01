Chứng khoán Mỹ đuối sức sau báo cáo CPI nóng hơn dự báo, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/1), sau khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng lên trong tháng trước. Giá dầu thô tăng gần 1% vì có tin Iran bắt giữ một tàu chở dầu - động thái làm dấy lên mối lo ngại về căng thẳng ở “vựa dầu” Trung Đông.

Sau khi cả ba chỉ số cùng giằng co giữa giảm và tăng trong suốt phiên giao dịch, Nasdaq đóng cửa ở mức điểm 14.970,19 của phiên trước. Chỉ số Dow Jones tăng 15,29 điểm, tương đương tăng 0,04%, đạt 37.711,02 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,07%, còn 4.796,56 điểm.

Bản báo cáo được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng mạnh hơn so với kỳ vọng, với mức tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó, các nhà kinh tế học dự báo CPI tăng 0,2% trong tháng và tăng 3,2% trong cả năm. Trong tháng 11, chỉ số ghi nhận mức giảm 0,2% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

CPI lõi - thước đo không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - có mức tăng phù hợp với dự báo: 0,3% so với tháng trước và 3,9% so với cùng năm trước. Mức tăng năm là thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Dữ liệu này cho thấy lạm phát dù tiếp tục xu hướng giảm nhưng giảm chậm, còn dai dẳng.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất từ tháng 3.

“Việc CPI nhích lên là một lời nhắc nhở quan trọng về bản chất khó lường của sự phục hồi kinh tế và tính chất lẫn lộn của các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Thị trường cần chuẩn bị tinh thần cho sự biến động có thể xảy ra và Fed có thể duy trì hoặc thậm chí tăng cường lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt để ứng phó với áp lực lạm phát này”, Giám đốc đầu tư Jon Maier của công ty Global X nhận định với hãng tin CNBC.

Biến động chỉ số CPI tính theo năm của Mỹ, gồm CPI toàn phần (đường liền nét) và CPI lõi (đường đứt nét) - Nguồn: Bộ Lao động Mỹ/CNBC.

Sau khi kết thúc năm 2023 bằng một đợt tăng rực rỡ, chứng khoán Mỹ đang chật vật tìm lực tăng mới khi bước sang năm 2024. S&P 500 mới tăng 0,21% từ đầu năm đến nay, khi các số liệu kinh tế tốt xấu đan xen và những tuyên bố thận trọng của giới chức Fed khiến nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về thời điểm và số lần hạ lãi suất của Fed trong năm nay.

Ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester, và Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, nói rằng dữ liệu CPI tháng 12 không hề giúp họ cảm thấy yên tâm hơn rằng lạm phát đang giảm một cách chắc chắn về mục tiêu 2% của Fed. Họ nói cần phải có thêm thông tin để Fed đưa ra bất kỳ quyết định giảm lãi suất nào.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã giúp giải toả một phần áp lực mất giá đối với cổ phiếu vào cuối phiên. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm có lúc lên tới gần 4,07% sau khi báo cáo CPI được công bố, cuối phiên giảm còn 3,98%. Lợi suất giảm khi một cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm thu hút lực cầu đủ lớn để hấp thụ hết lượng trái phiếu bán ra.

“Nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về nguồn cung trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Liệu lượng phát hành có được mua hết không, nhất là đối với trái phiếu kỳ hạn dài. Nhưng trong phiên đấu giá ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra hoàn hảo”, Giám đốc đầu tư Scott Ladner của công ty Horizon Investments nhận định.

Trong phiên này, có thời điểm Microsoft soán ngôi công ty niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới của Apple, sau khi cổ phiếu “táo khuyết” giảm gần 4% từ đầu năm do mối lo về sự suy giảm của nhu cầu iPhone.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 9 nhóm giảm điểm trong phiên này, chỉ hai nhóm năng lượng và công nghệ chốt phiên trong trạng thái tăng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 0,65 USD/thùng, tương đương tăng 0,91%, chốt ở mức 72,02 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 0,61 USD/thùng, tương đương tăng 0,79%, chốt ở 77,41 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm giá cả hai loại dầu cùng tăng hơn 2 USD/thùng vì tin Iran bắt giữ một tàu chở dầu đang chở dầu của Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm trả đũa việc Mỹ vào năm ngoái bắt giữ chính con tàu này khi con tàu đang chở dầu của Iran. Vụ bắt giữ con tàu St Nikolas mang cờ Marshall Islands diễn ra đúng vào thời điểm mà phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng đi qua Biển Đỏ.

Về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức tăng do giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed sớm giảm lãi suất, cộng thêm thông tin nói rằng Trung Quốc đang giảm mua dầu của Saudi Arabia.