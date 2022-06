Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lập đỉnh mới, Bitcoin lên gần 32.000 USD

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (31/5), khép lại một tháng đầy biến động với chỉ số S&P 500 có lúc chớm rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) trong bối cảnh nỗi lo suy thoái và lạm phát. Giá dầu thô tăng do châu Âu đạt thoả thuận cấm vận dầu Nga, giá Bitcoin cũng đi lên.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 222,84 điểm, tương đương giảm 0,7%, còn 32.990,12 điểm. S&P 500 giảm 0,6%, còn 4.132,15 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,4%, còn 12.081,39 điểm.

Tính cả tháng 5, Dow Jones và S&P 500 không có thay đổi đáng kể, nhờ đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần trước. Nasdaq giảm khoảng 2,1% trong tháng.

“Thị trường đang nghiền ngẫm về sự phục hồi mạnh vào cuối tuần trước và cố gắng xác định xem mình đang ở đâu”, Giám đốc đầu tư Peter Boockvar của Bleakley Advisory Group phát biểu. “Các thách thức vẫn còn đó, bao gồm lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi suất tăng lên”.

Diễn biến thị trường trong phiên này phản ánh rằng mối lo lạm phát cao đang đè nặng lên tăng trưởng kinh tế. Ở châu Âu, số liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy lạm phát lập kỷ lục tháng thứ 7 liên tiếp, lên mức 8,1% trong tháng 5.

Những diễn biến trên thị trường dầu cũng đang là một mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Lúc đầu, giá dầu tăng mạnh sau khi có tin Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm vận dầu Nga nhập khẩu bằng đường biển. Sau đó, giá dầu tụt khỏi đỉnh khi tờ Wall Street Journal nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đang xem xét dừng thoả thuận sản lượng dầu với Nga.

Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,4 USD/thùng, tương đương giảm 0,35%, còn 114,67 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu WTI đạt 119,43 USD/thùng, cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 1%, chốt phiên ở mức 112,84 USD/thùng.

Cổ phiếu năng lượng trở thành nhóm giảm mạnh nhất khi đóng cửa, dù đã là nhóm tăng mạnh nhất vào đầu phiên. Trong đó, Chevron giảm 2% và Schlumberger giảm 4,3%.

Cổ phiếu công nghiệp có liên hệ mật thiết với chu kỳ kinh tế cũng đi xuống. Honeywell giảm 1,4% và Nucor giảm 3,8%.

Trái lại, một số cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn hồi phục, hỗ trợ cho các chỉ số, như Amazon tăng 4,4% và Alphabet tăng 1,3%.

Đầu tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm nhằm kiểm soát lạm phát đang ở mức cao nhất 4 thập kỷ. Thị trường lo ngại rằng chính sách thắt chặt của Fed sẽ gây ra một cuộc suy thoái kinh tế.

“Lạm phát tăng và tăng trưởng giảm tốc giờ đã trở thành quan điểm đồng thuận trên thị trường. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối lo này đã được phản ánh hết vào định giá tài sản”, nhà phân tích Mike Wilson của Morgan Stanley nhận định.

Trong tháng 5, tâm lý của nhà đầu tư ở Phố Wall còn “chấn động” bởi báo cáo kết quả kinh doanh gây thất vọng của những công ty lớn như Walmart và Snap. Những báo cáo này được xem là dấu hiệu cho thấy lạm phát đang gây tổn thất cho người tiêu dùng và bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp.

Ngoài ra, phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư trong tháng 5 còn là cuộc chiến tranh ở Ukraine và dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc – hai vấn đề đặt ra thách thức về giá hàng hoá cơ bản và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường đã biến động mạnh trong tháng do tác động của những yếu tố tiêu cực. Hôm 20/5, S&P 500 chớm rơi vào thị trường “gấu” (bear market - giảm 20% so với mức đỉnh), nhưng sau đó thoát được trạng thái này. Trong khi đó, Dow Jones có chuỗi 8 tuần giảm liên tiếp, chuỗi tuần giảm dài nhất của chỉ số kể từ năm 1923.

Tuần trước, Dow Jones và S&P 500 cùng có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2020. Cả tuần, Dow Jones tăng 6,2%, chấm dứt chuỗi giảm 8 tuần. S&P 500 tăng 6,5% và Nasdaq tăng 6,8%, cùng kết thúc chuỗi giảm 7 tuần.

Tuy nhiên, cả ba chỉ số hiện đều giảm sâu so với đỉnh. Dow Jones hiện thấp hơn 10,7% so với mức kỷ lục. S&P 500 giảm 14,2% so với kỷ lục, và Nasdaq giảm 25,5%.

“Thị trường đầu cơ giá xuống rất khó xác định phương hướng, vì có mức độ biến động lớn và dễ có những cuộc phục hồi mạnh”, nhà phân tích Chris Senyek của Wolfe Research.

Trên thị trường tiền ảo, giá Bitcoin đã trở lại mốc 31.000 USD sau nhiều ngày lình xình dưới ngưỡng 30.000 USD. Lúc gần 8h sáng nay (1/6) theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com đứng ở 31.957 USD, tăng 1,2% so với cách đó 24 tiếng. Trong vòng 1 tuần, giá tiền ảo này đã tăng gần 8%.