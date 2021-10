Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới dù GDP gây thất vọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Trong khi đó, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sắp được nối lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,98%, đạt 4.596,42 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,68%, đạt 35.730,48 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,39%, đạt 15.488,12 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy của S&P 500 và Nasdaq.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ tăng 2% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng yếu nhất kể từ khi kết thúc đợt suy thoái do đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 2,8% mà giới phân tích đề ra trước đó.

“Số liệu GDP cho chúng ta biết điều mà chúng ta đã biết từ trước, đó là nền kinh tế giảm tốc nhiều trong quý 3”, chiến lược gia Ryan Detrick thuộc LPL Financial nói với hãng tin CNBC. “Tin tốt là chúng tôi tin mấy quý tới đây nền kinh tế sẽ tăng thừa để bù đắp sự giảm tốc này, vì các xu hướng của Covid ở Mỹ tiếp tục cải thiện.

Chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây nhờ tình hình lợi nhuận khả quan. Trong số khoảng một nửa doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 3 tính đến thời điểm này, hơn 80% đạt lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích. Theo kỳ vọng ở thời điểm hiện tại, lợi nhuận quý 3 của các công ty thuộc chỉ số này tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang trên đà hoàn tất một tuần tăng điểm, và đây sẽ là tuần tăng thứ tư liên tiếp của thị trường. Từ đầu tháng tới nay, S&P 500 đã tăng 6,7%, tiến tới chốt tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2020. Dow Jones đã tăng 5,6% từ đầu tháng, còn mức tăng tương ứng của Nasdaq là 6,9%.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa giảm 0,26 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%, còn 84,32 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent giảm còn 82,32 USD/thùng, thấp nhất 2 tuần. Trước phiên này, giá dầu Brent đã giảm 2,1% trong phiên ngày thứ Tư.

Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,15 USD/thùng, tương đương tăng 0,18%, chốt ở 82,81 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu WTI chạm đáy 2 tuần ở 80,58 USD/thùng. Phiên ngày thứ Tư, giá dầu WTI sụt 2,4% do số liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo.

Iran cho biết cuộc đàm phán giữa Tehran với 6 cường quốc nhằm phục hồi thoả thuận hạt nhân 2015 sẽ được nối lại vào cuối tháng 11. Nếu thoả thuận được phục hồi, lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran sẽ được nới lỏng, bao gồm lệnh cấm vận dầu lửa. Triển vọng nguồn cung dầu tăng từ Iran gây áp lực giảm lên giá dầu.

“Thị trường đang phản ứng với thông tin, nhưng có thể sẽ phải thất vọng vì lượng dầu quay trở lại không như mong đợi”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn thuộc Price Futures Group ở Chicago nhận định.

Ngoài ra, số liệu về lượng dầu tồn kho của Mỹ tăng cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu chạm đáy. Báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng nước này cho thấy lượng dầu tồn kho trong tuần qua tăng 4,3 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,9 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin về Covid bùng phát ở Trung Quốc, số ca tử vong do Covid cao kỷ lục ở Nga, và sự gia tăng của số ca nhiễm mới ở châu Âu.