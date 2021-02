Chủng virus mới ở Hải Dương lây rất nhanh, tốc độ truy vết là yếu tố quyết định

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trưởng đoàn công tác của Viện tại Hải Dương nhận định chủng virus mới có tốc độ lây lan rất nhanh, tất cả các lực lượng phải nỗ lực thần tốc chạy đua với thời gian để có thể chiến thắng dịch bệnh.



TS Trần Như Dương cho biết, chủng virus ở Hải Dương được xác định là biến chủng ở Anh. Phía Nhật Bản cũng đã thông báo ca nhiễm bệnh của nữ công nhân N.T.G, sau này được Bộ Y tế ghi nhận là bệnh nhân 1.552 (Hải Dương) là chủng ở Anh.

Trước đó ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM đã chính thức thông báo giải được trình tự gene của bệnh nhân liên quan đến Hải Dương là chủng biến đổi của Anh.

Theo TS Trần Như Dương, chủng biến đổi mới của Anh có khả năng bám dính ở tế bào người rất mạnh, phải bám dính vào người thì mới có khả năng lây nhiễm. Hơn nữa tốc độ tăng 70% so với chủng cũ, đồng thời chu kỳ lây truyền rút ngắn chỉ còn 2-3 ngày so với 5 ngày như trước đây.

"Có thể nói chủng virus này lây truyền nhanh hơn rất nhiều so với chủng cũ. Chúng ta đang phải chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đây. Do đó, chúng ta phải đi thật nhanh, nếu đi chậm hơn virus là thua virus", TS Trần Như Dương nhấn mạnh.

Với chủng mới ghi nhận tại Hải Dương trong đợt dịch này, TS Trần Như Dương cho rằng, truy vết là một trong những điều sống còn bởi nhờ truy vết mới có thể phát hiện ra và cách ly ngay lập tức.

Việc truy vết bao gồm: tốc độ truy vết, tốc độ khoanh vùng, tốc độ xét nghiệm để chiến thắng lại tốc độ lây lan của virus. Tại Hải Dương, các đội truy vết không kể ngày đêm, ra danh sách chuyển ngay xuống địa phương để tổ chức cách ly ngay.

PGS.TS Trần Như Dương chỉ đạo công tác truy vết tại Hải Dương. Ảnh - Trung Sơn.

Là tác giả của cuốn Sổ tay truy vết, TS Trần Như Dương nhấn mạnh, trong đợt dịch lần này hướng dẫn sổ tay truy vết rất quan trọng. Hiện cuốn sổ tay này được phát hành trên toàn quốc, tập huấn đến từng phường từng xã.

Do đó, các địa phương cần cập nhật để thực hiện truy vết một cách bài bản, triệt để, không bỏ sót. Còn nếu truy vết theo cách cổ điển sẽ bỏ sót rất nhiều.

Đến sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 37 ca nhiễm cộng đồng tại tỉnh Hải Dương, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh trong đợt dịch này lên 277 người.

Hiện 10 tỉnh, thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng liên quan đến cụm dịch mới, trong đó Hà Nội 21 ca, Hải Dương 272 ca, Quảng Ninh 42 ca, Gia Lai 14 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Bình Dương 4 ca, Tp. HCM, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi 1 ca.

Tính đến 6h ngày 4/2, Việt Nam có tổng cộng 1.059 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 366 ca.