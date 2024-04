Chương trình “Mái ấm gia đình Việt” cùng nhiều nghệ sĩ sẽ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi tại An Giang

Từ một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục mở rộng đối tượng hướng đến các em nhỏ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, thiếu vắng một gia đình trọn vẹn. Vượt qua những thử thách trong chương trình, các em nhỏ và gia đình của mình sẽ nhận được những khoản tiền có giá trị để cải thiện cuộc sống bớt vất vả hơn.

Tính đến nay, “Mái ấm gia đình Việt” đã đi qua 29 tỉnh thành, 82 chương trình sản xuất, hỗ trợ 246 hoàn cảnh khó khăn, có sự tham gia của 162 nghệ sĩ với số tiền được trao đi là hơn 8 tỷ đồng.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ cùng đến tham gia “Mái ấm gia đình Việt” tại An Giang.

Không chỉ mang đậm văn hoá miền Tây Nam Bộ mà An Giang còn được mệnh danh là vùng đất “sơn kỳ thuỷ tú”. Nơi đây được tạo hoá ban tặng những cảnh quan tươi đẹp và non nước hữu tình. An Giang hội tụ tinh hoa văn hóa của bốn dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer thể hiện ở những công trình kiến trúc, di sản đồ sộ, lối sống đặc trưng hài hòa với bản sắc dân tộc.

Riêng với Thoại Sơn, đây là một huyện thuộc tỉnh An Giang, nằm cách thành phố Long Xuyên khoảng 26km, nổi tiếng với khu di tích Óc Eo, một nền văn hóa cổ xưa gắn liền với vương quốc Phù Nam – một vương quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á từ khoảng thế kỷ I đến thế kỷ VII. Ngoài ra, Thoại Sơn còn có nhiều danh lam thắng cảnh và những đền chùa có giá trị văn hóa khác, như: Núi Sập, đền thờ Thoại Ngọc Hầu, Linh Sơn Cổ Tự…

Đặc biệt, tới đây từ ngày 17/4 đến 20/4/2024 sẽ diễn ra Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXIII, kỉ niệm 195 ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại với chủ đề “Thoại Sơn 45 năm hình thành và phát triển”. Tất cả hội tụ tạo nên một bức tranh phong cảnh bình yên, mộc mạc và giản dị của vùng quê Tây Nam Bộ, những nét đặc trưng trong ẩm thực, những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc làm nên sức quyến rũ của Thoại Sơn.

Trước khi đặt chân đến miền đất “Sơn kỳ thủy tú”, Mái ấm gia đình Việt đã có 6 số ghi hình tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn khán giả “Xứ trầm hương”. Các nghệ sĩ là NSND Trọng Phúc, Nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Hoàng Mèo, ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Kiều Minh Tuấn, biên đạo Quang Đăng, ca sĩ Ái Phương, ca sĩ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Mlee, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Jang Mi, hoa hậu Bùi Xuân Hạnh… đã lăn xả hết mình dưới tiết trời nắng gắt của Khánh Hòa để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Những giây phút căng thẳng, chiếc ôm sẻ chia, nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa… đã lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp, tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng.

Khoảnh khắc xúc động trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

