Hải Phòng bổ nhiệm các lãnh đạo sở, ngành sau hợp nhất

Ngày 01/7, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 28 – Kỳ họp chuyên đề, thông qua Nghị quyết thành lập 4 Ban của HĐND thành phố Hải Phòng mới và thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Đây là kỳ họp mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quá trình phát triển thành phố trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính của thành phố, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp.

Tại kỳ họp thứ 28, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 4 Ban của HĐND thành phố Hải Phòng mới, bao gồm: Ban pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Đô thị. Đồng thời, biểu quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Các đại biểu cũng thông qua thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương, gồm Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố và 11 sở.

Kỳ họp đã công bố lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Cụ thể, Ban Kinh tế Ngân sách do ông Nguyễn Trọng Tuệ làm Trưởng ban; Ban Văn hoá Xã hội do ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng ban; Ban Pháp chế do ông Phạm Quốc Ka làm Trưởng ban; Ban Đô thị do ông Phạm Văn Khanh làm Trưởng ban; ông Lê Hồng Diên được bổ nhiệm là Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành. Cụ thể, ông Hoàng Văn Thực (Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Hải Dương cũ) làm Chánh Văn phòng UBND thành phố; Bà Bùi Thị Hồng Vân (Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cũ) giữ chức Chánh Thanh tra thành phố; Bà Trần Thị Hoàng Mai tiếp tục làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Ngọc Tú làm Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Quý Tiệp (Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Hải Dương cũ) giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Hoàng Long (Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũ) làm Giám đốc Sở Công Thương; Ông Trần Việt Tuấn (Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hải Phòng cũ) giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Bùi Văn Thăng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương cũ) làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ông Vũ Tiến Phụng (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương cũ) giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Lương Văn Việt (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cũ) làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Phạm Văn Thép (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cũ) giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Lê Minh Quang tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế; Ông Ngô Quang Giáp (Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng, Hải Dương cũ) giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các đại biểu nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐND thành phố đã thông qua; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong quyết định các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, chủ động, kịp thời nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế, chính sách, các pháp luật mới ban hành; thấm nhuần sâu sắc truyền thống văn hoá và tình hình thực tế của cả Hải Dương và Hải Phòng…

Trong bối cảnh mới, bộ máy mới, Bí thư Thành uỷ đề nghị HĐND, UBND thành phố chủ động có các giải pháp chỉ đạo bảo đảm điều kiện thiết yếu để chính quyền 2 cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tới người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao...

“Lịch sử đã trao cho chúng ta “Thời cơ mới - Vận hội mới”. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng đây chính là cơ hội để hiện thực hóa khát vọng về một Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế; phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á”, ông Lê Tiến Châu khẳng định.