Quảng Trị thu hút thêm 2 dự án điện gió hơn 3.000 tỷ

UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai dự án Nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Phúc Thành An Vĩnh Phúc, với tổng công suất 78MW và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng.

Cả hai dự án sẽ được triển khai tại các xã miền núi huyện Hướng Hóa – nơi được xác định là khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng gió.

Dự án Nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị có công suất thiết kế 48MW, được thực hiện tại các xã Tân Thành (nay là xã Lao Bảo) trên diện tích đất khoảng 16,8ha. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.703 tỷ đồng.

Theo hồ sơ dự án, nhà máy sẽ lắp đặt từ 6 đến 8 turbine gió, mỗi turbine có công suất từ 6–8MW. Để hòa lưới điện quốc gia, chủ đầu tư sẽ xây dựng tuyến đường dây trung áp dài 7,2km đấu nối về Trạm biến áp (TBA) 220kV Hướng Tân, đồng thời lắp đặt máy biến áp 110/220kV-100MVA tại trạm.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công trong quý I/2026 và đưa vào vận hành từ quý I/2027, nếu đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Dự án Nhà máy điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc có quy mô nhỏ hơn, với công suất thiết kế 30MW và tổng mức đầu tư khoảng 1.278 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 10,5ha tại các xã Hướng Việt, Hướng Phùng và Hướng Tân (nay là xã xã Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Cũng như dự án 48MW, nhà máy này sẽ sử dụng từ 4 đến 8 turbine gió (mỗi turbine công suất 4–8MW), xây dựng trạm biến áp 110kV tại nhà máy và tuyến đường dây 110kV dài 15km để đấu nối về TBA 220kV Hướng Tân. Tiến độ triển khai dự án dự kiến đồng bộ với nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị.

Cả hai dự án đều thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và nằm tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, chủ đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi đáng kể như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm đầu; miễn thuế nhập khẩu thiết bị, linh kiện; miễn hoặc giảm tiền thuê đất, sử dụng đất; được áp dụng cơ chế khấu hao nhanh và tăng chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà đầu tư tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, điện lực, lâm nghiệp và an ninh quốc phòng. Đặc biệt, do vị trí các dự án nằm gần khu vực biên giới, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quá trình khảo sát và thi công để đảm bảo an toàn, an ninh khu vực.