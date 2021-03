Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh.



Chỉ thị nêu rõ: Thời gian gần đây, tại các khu vực quy hoạch, dự kiến đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn (như khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sân golf, đường giao thông….) và các vùng lân cận xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng tách một thửa đất thành nhiều thửa để lợi dụng hợp thức hóa, chuyển mục đích sang đất ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Bên cạnh đó, xuất hiện “cò đất” đầu cơ mua đi bán lại gây “sốt ảo”; “thổi giá” làm cho giá đất không đúng với giá đất phổ biến trên thị trường; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật để trồng cây lâu năm, xây dựng công trình trên đất nhằm trục lợi bồi thường.



Tình trạng này nếu không được kiểm soát hiệu quả có thể dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, xây dựng cơ chế khuyến khích phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật đất đai; khi phát hiện các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích, tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất phải có trách nhiệm chỉ đạo thiết lập hồ sơ xử lý ngay và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định.

Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chấp hành pháp luật xây dựng của UBND cấp xã; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lấn chiếm đất công ích, đất hành hành lang giao thông để xây dựng nhà ở, công trình trái pháp luật.

Các khu vực có dấu hiệu gia tăng đột biến tình trạng chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, “sốt ảo” phải được chú ý đặc biệt để chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã sớm kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm nêu trên.

Công bố công khai các Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt để nhân dân biết và thực hiện; tổ chức các cuộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tổ chức các cuộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 2 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã và người sử dụng đất; tổ chức rà soát, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt đối với các dự án, công trình đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng cần tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản; tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi môi giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật tại các khu vực có dự án khu đô thị, khu dân cư; tham mưu UBND tỉnh các các giải pháp để ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, lập các dự án “ảo” và phân lô bán nền trái quy định của pháp luật tại các khu vực quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai, xây dựng; kiên quyết đấu tranh xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.