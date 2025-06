Công thức định hình vị trí kim cương trong bất động sản hạng sang

Sở hữu vị trí “kim cương” từ lâu đã được xem là điều kiện tiên quyết để một bất động sản gia nhập hàng ngũ siêu sang. Đây không chỉ là yếu tố tạo nên giá trị thương mại vượt trội, mà còn là dấu ấn khẳng định đẳng cấp của chủ nhân - một công thức thành công đã được kiểm chứng ở nhiều thị trường bất động sản cao cấp trên thế giới.

“VỊ TRÍ KIM CƯƠNG” - CÔNG THỨC CHUNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG TOÀN CẦU

Những cái tên như One Hyde Park (London), The Peak (Hong Kong) hay 220 Central Park South (New York) luôn nằm trong nhóm sản phẩm đắt giá nhất hành tinh. Điểm chung của các dự án này là tọa lạc tại những vị trí “kim cương”, nơi thiên nhiên hội tụ, giao thông kết nối, cộng đồng tinh hoa quy tụ và giá trị văn hóa – lịch sử được bảo tồn.

Dự án chung cư đắt đỏ nhất thế giới One Hyde Park sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên lớn nhất thủ đô London. Ảnh: rshp.com

Trong đó, gần gũi thiên nhiên là yếu tố đầu tiên làm nên sức hấp dẫn của bất động sản siêu sang. One Hyde Park sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên lớn nhất London - Hyde Park trong khi Central Park South được định giá hàng chục triệu USD nhờ liền kề lá phổi xanh biểu tượng của New York. Sự hiện diện của công viên, hồ nước hay sông ngòi không chỉ mang lại không gian sống trong lành mà còn nâng tầm trải nghiệm, điều giới siêu giàu luôn tìm kiếm.

Khả năng kết nối giao thông chiến lược cũng đóng vai trò then chốt trong việc xác lập giá trị và tính thanh khoản của bất động sản. The Peak (Hong Kong) sở hữu kết nối thuận tiện đến khu tài chính Central. Tại London, Knightsbridge là điểm giao thoa của các trục giao thông lớn, chỉ cách trung tâm văn hóa - tài chính vài phút di chuyển.

Kết quả khảo sát 153 dự án nhà ở độc lập tại Vương quốc Anh, theo báo cáo Single Family Housing Report 2024 của Knight Frank, cho thấy: 75% dự án nhà ở độc lập tại Anh nằm trong bán kính 500 mét từ hệ thống giao thông công cộng và 80% cách không gian xanh công cộng không quá 650 mét - cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa vị trí kết nối và giá trị dự án.

Kế đến là cộng đồng cư dân tinh hoa, yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản cao cấp. Từ Tribeca (New York) đến Belgravia (London), nơi quy tụ các tỷ phú, nghệ sĩ và chính trị gia hàng đầu, giá trị không chỉ đến từ vị trí hay tiện ích, mà còn từ cộng đồng ưu tú, nơi mỗi cư dân là một phần của hệ sinh thái sống đẳng cấp.

Theo Forbes Real Estate Council , bất động sản ngày nay không đơn thuần là nơi ở, mà còn là nơi thể hiện đẳng cấp sống, nơi mỗi cư dân là một phần của cộng đồng chọn lọc. Chính cộng đồng này đã và đang góp phần nâng tầm giá trị tài sản theo thời gian, biến những dự án đẳng cấp trở thành biểu tượng của sự thành đạt và thịnh vượng.

Cuối cùng, giá trị văn hóa - lịch sử cũng là yếu tố không thể thiếu. Những khu vực được bảo tồn như Marais (Paris) hay các biệt thự gần Colosseum (Rome) không chỉ là nơi ở, mà là “di sản sống” giữa lòng đô thị hiện đại. Sự khan hiếm trong quy hoạch và yếu tố di sản tạo nên sức hút và giá trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Từ đó có thể thấy, “vị trí kim cương” không đơn thuần là tọa độ địa lý, mà là sự hội tụ tinh tế giữa thiên nhiên - kết nối - cộng đồng - văn hóa. Chính sự kết hợp này đã làm nên danh tiếng và giá trị vượt thời gian cho bất động sản hạng sang toàn cầu.

GIA by KITA - VIÊN KIM CƯƠNG HIẾM HOI CỦA NỘI ĐÔ HÀ NỘI

Tại Hà Nội, GIA by KITA đang nổi lên như một trong số ít dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ “công thức kim cương” vị trí trung tâm, không gian xanh, kết nối linh hoạt và cộng đồng đẳng cấp.

Tọa lạc ngay tại lõi khu đô thị Ciputra, dự án thừa hưởng lợi thế “tam cận” hiếm có: liền kề sông Hồng, cận kề Hồ Tây và tiếp giáp công viên nội đô 65ha, một trong những mảng xanh đô thị lớn nhất thủ đô. Bên cạnh đó, hệ sinh thái xanh nội khu với ba công viên riêng biệt mang đến không gian sống trong lành, tách biệt giữa lòng đô thị.

GIA by KITA - Miền đất di sản kim cương cuối cùng còn lại giữa lòng nội đô.

Về kết nối hạ tầng, GIA by KITA sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp cận nhanh chóng các trục giao thông huyết mạch như Võ Chí Công, Nhật Tân Nội Bài, Nguyễn Văn Huyên kéo dài…, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế và các khu tài chính công nghệ trọng điểm phía Bắc.

Không chỉ là nơi để ở, GIA by KITA còn mở ra cánh cửa gia nhập cộng đồng tinh hoa đã định hình tại Ciputra, nơi những người thành đạt tìm thấy gu sống riêng, đẳng cấp sống và hệ giá trị cùng tần số.

Thêm vào đó, khu vực Tây Hồ nơi dự án tọa lạc vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đang được quy hoạch thành trung tâm kết nối giữa di sản và đô thị hiện đại theo định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Giữa bối cảnh quỹ đất ven hồ - cận sông ngày càng khan hiếm, GIA by KITA được ví như “viên ngọc quý” cuối cùng của nội đô Hà Nội. Dự án sở hữu bộ sưu tập dinh thự và căn hộ siêu sang, đi kèm đặc quyền tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thiết lập chuẩn mực sống mới tại khu Tây thủ đô.

Đặc biệt, phân khu biệt thự BT347 với ba tọa độ phong thủy GIA33 - GIA44 - GIA77 cùng tổ hợp căn hộ siêu sang CT05-CT06 đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất dự án, CT05-CT06 sở hữu tầm nhìn panorama độc đáo, ôm trọn công viên nội đô 65ha, lá phổi xanh lớn bậc nhất Hà Nội.

Song hành cùng lợi thế cảnh quan là kiến trúc tinh tế và hệ thống tiện ích giải trí - mua sắm - nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế. Với tất cả những giá trị đó, GIA by KITA đang được kỳ vọng sẽ “làm nóng” thị trường bất động sản hạng sang phía Tây Hà Nội trong thời gian tới.