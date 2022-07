Công ty con của Masan High-Tech Materials đầu tư vào ngành chế tạo pin công suất cao

H.C. Starck Tungsten Powders (“HCS”), công ty con của Masan High-Tech Materials (“MHT”) hôm nay đã công bố ký kết thỏa thuận đầu tư 45 triệu bảng Anh (tương đương 52 triệu Euro) cho 15% vốn chủ sở hữu trên cơ sở cổ phần pha loãng hoàn toàn của Nyobolt Limited (“Nyobolt”), một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất vào Nyobolt ở vòng Series B. Thương vụ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của HCS trở thành nhà cung ứng vật liệu công nghiệp công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua việc phát triển các ứng dụng Vonfram mới có ý nghĩa quan trọng cho các phát kiến của tương lai.

Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials.

Công ty đang trong quá trình thương mại hóa sản phẩm để sẵn sàng ra mắt thị trường trong thời gian sắp tới. Sử dụng vật liệu Vonfram công nghệ cao của HCS cho lớp phủ cực anode, pin lithium-ion do Nyobolt chế tạo có công suất cao kỷ lục và khả năng sạc tốc độ cực nhanh. Công nghệ này là thành quả của quá trình 10 năm nghiên cứu pin lithium-ion sạc nhanh do Giáo sư Clare Grey khởi xướng. Giáo sư Clare Grey là nhà khoa học về pin hàng đầu của Đại học Cambridge và đã được Hoàng gia Anh phong tước hiệu nhờ những đóng góp to lớn trong lĩnh vực khoa học. Hệ thống anode trong pin của Nyobolt có lớp phủ Niobium và Vonfram độc đáo, mang đến hiệu suất vượt trội so với các loại pin Li-ion có cực anode thông thường. Các ưu điểm vượt trội của pin có thể kể đến:

Thời gian sạc nhanh: pin đầy hơn 90% trong chưa đến 5 phút;

Công suất cao hơn gấp 10 lần. Nhờ đó, pin vừa có kích thước nhỏ và nhẹ hơn, vừa mang lại hiệu quả vượt trội;

Độ bền lâu hơn: độ bền gấp 10 lần, qua đó, giúp tiết kiệm chi phí trên mỗi lượt sử dụng pin;

Gia tăng tính an toàn: khả năng chịu nhiệt cao hơn, giảm nguy cơ cháy nổ.

Công nghệ vượt trội này giúp gia tăng tính ứng dụng của pin và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đối tượng khách hàng của Nyobolt sẽ là các công ty sản xuất xe điện công nghiệp yêu cầu công suất cao, thiết bị tự động hóa (robotics), thiết bị tiêu dùng, công cụ không dây, hệ thống lưu trữ năng lượng và sạc nhanh di động.

Khoản đầu tư của HCS sẽ giúp Nyobolt xây dựng các cơ sở sản xuất anode và mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Ngoài ra, thỏa thuận hợp tác này còn phát huy sức mạnh hiệp lực của cả hai bên, bao gồm:

Đẩy mạnh phát triển nền kinh tế tuần hoàn, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện nhờ vào năng lực tái chế vượt trội của HCS, bao gồm công nghệ tái chế chất thải đen đột phá và thân thiện với môi trường;

Tận dụng nguồn cung Vonfram - nguồn nguyên liệu có ý nghĩa quan trọng đối với ngành vật liệu công nghiệp công nghệ cao của thế giới. HCS được biết đến là nhà cung cấp Vonfram có chất lượng vượt trội cho thị trường toàn cầu;

Công nghệ cathode: HCS có các chuyên gia giàu kinh nghiệm về R&D và chế tạo lớp phủ cathode;

Kinh nghiệm và hạ tầng sản xuất: là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất bột Vonfram và tái chế Vonfram, HCS sở hữu phòng thí nghiệm quy mô lớn, chuyên phân tích thành phần nguyên tố của vật liệu chế tạo pin, cùng các đặc tính lý hóa của bột vô cơ.

Sản phẩm pin của Nyobolt.

“Thỏa thuận đầu tư đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của HCS: đẩy mạnh chế biến sâu và gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng thông qua các phát kiến mới, trong đó, có thể kể đến dòng sản phẩm vật liệu pin “starck2charge” đã được chúng tôi đăng ký nhãn hiệu gần đây. Với kinh nghiệm ứng dụng các giải pháp sáng tạo vào trong sản xuất quy mô lớn, H.C. Starck sẽ hỗ trợ Nyobolt tăng tốc quá trình thương mại hóa các sản phẩm sử dụng công nghệ thực sự đột phá này. Thỏa thuận cũng sẽ giúp hai bên thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực pin bằng cách tái chế và ứng dụng các hình thức sử dụng pin mới”, ông Hady Seyeda, Giám đốc Điều hành của H.C. Starck cho biết.

Ông Craig Bradshaw, Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi chỉ sau hai năm tích hợp HCS vào MHT, chúng tôi đã mở rộng phạm vi hoạt động và đặc biệt, tăng cường năng lực kinh doanh thông qua việc sở hữu cổ phần đáng kể tại Nyobolt. Chúng tôi rất mong muốn cộng tác cùng Nyobolt để phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tăng cường cơ hội hợp tác sản xuất, và thúc đẩy quá trình thương mại hóa để đưa các sản phẩm pin tuyệt vời của Nyobolt sớm ra mắt thị trường; đồng thời, cung cấp các vật liệu chiến lược tiên tiến xuyên suốt toàn chuỗi giá trị thiết yếu cho quá trình sản xuất pin của Nyobolt”.

Giáo sư Clare Grey, nhà khoa học và đồng sáng lập Nyobolt cho biết: “Khoản đầu tư từ H.C. Starck không chỉ hỗ trợ Nyobolt mở rộng quy mô tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ mà còn mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng mang tính bền vững. Với công nghệ mới này, Nyobolt kỳ vọng không chỉ giúp thúc đẩy điện khí hóa phương tiện giao thông không phát sinh khí thải (net zero), mà còn có thể lưu trữ năng lượng sạch, có khả năng tái tạo trên và ngoài lưới điện, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lượng sạch được chính phủ các nước đặt ra”.

Ông Sai Shivareddy - Tổng Giám đốc và đồng sáng lập Nyobolt chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác với H.C. Starck là bước tiến quan trong để Nyobolt khai mở tiềm năng phát triển, nhân rộng quy mô và tăng tốc đưa sản phẩm của chúng tôi ra thị trường. Khoản đầu tư sẽ giúp Nyobolt ở vị thế dẫn dắt ngành công nghiệp pin vốn đang phát triển nhanh, giới thiệu công nghệ pin độc đáo do chính đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát triển nhằm chuyển đổi ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng. Cùng với khoản đầu tư và thế mạnh công nghệ của H.C. Starck, Nyobolt sẽ mở rộng năng lực sản xuất đồng thời giảm thiểu lượng khí thải carbon thông qua chương trình tái chế và tái sử dụng hiệu quả.”