Thanh Hóa thu ngân sách 21.295 tỷ đồng

Lĩnh vực nông nghiệp giữ vững ổn định và phát triển bền vững. Đến ngày 15/5/2025, toàn tỉnh đã thu hoạch 27.226 ha cây trồng vụ Xuân, đạt 14,1% kế hoạch năm. Chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm được đảm bảo tiến độ. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững với việc trồng mới 1.400 ha rừng tập trung và 160.000 cây phân tán trong tháng 5. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 18.647 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

DU LỊCH BỨT PHÁ MẠNH MẼ

Ngành công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 14,3% so cùng kỳ. Trong 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 12 sản phẩm tăng trưởng, nổi bật như xi măng tăng 51%, giày thể thao tăng 28%, sắt thép tăng 20,2%, quần áo may sẵn tăng 13,6%, phân bón tăng 12% và gạch xây dựng tăng 15,4%.

Việc khởi công và đưa vào vận hành nhiều dự án lớn, đặc biệt tại Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp. Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm ước đạt 797,4 triệu kWh, tăng gần 6% so cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được quan tâm, chỉ số giá xây dựng hàng tháng được công bố đều đặn, các quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng được đẩy nhanh.

Thương mại và dịch vụ phát triển sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 18.239 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 665,1 triệu USD, tăng 25%, trong khi nhập khẩu giảm còn 72,5% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ước đạt 2.844,7 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ và bằng 35,6% kế hoạch; giá trị nhập khẩu ước đạt 4.170 triệu USD, bằng 91,7% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch Thanh Hóa bứt phá với 1,953 triệu lượt khách, tăng 7,6%, trong đó khách quốc tế đạt 101.700 lượt. Tổng thu từ du lịch trong tháng 5 ước đạt 6.122 tỷ đồng, tăng 35,4%, đứng thứ hai cả nước về lượng khách và doanh thu trong dịp lễ 30/4-1/5.

Các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, với vận chuyển hành khách tăng 13,2%, vận chuyển hàng hóa tăng 17,3%, doanh thu vận tải ước đạt 2.020 tỷ đồng, tăng 20%.

THU NGÂN ĐẠT HƠN 21.000 TỶ ĐỒNG

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 21.295 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm và bằng 87,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 12.607 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán và 85,2% cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 8.688 tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán và 91,1% cùng kỳ. Mặc dù thu ngân sách giảm so với cùng kỳ do tác động của chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế GTGT và biến động giá dầu thô, tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định nguồn thu.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 19.961 tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán và tăng 16,9% so cùng kỳ, đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công được đôn đốc tích cực, với giá trị đạt 3.475 tỷ đồng, tương đương 24,4% kế hoạch năm, tăng 4% so tháng trước, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Hoạt động doanh nghiệp có sự điều chỉnh khi trong tháng 5 có 65 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.105 tỷ đồng, giảm 59% về số lượng nhưng tăng 40,4% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể đều giảm so cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã thành lập mới 1.242 doanh nghiệp bằng 41,4% kế hoạch và tăng 16,3% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký 8.951 tỷ đồng, tăng 40,4% cùng kỳ; có 365 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, giảm 10,9% cùng kỳ; 1.032 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25% so với cùng kỳ.

Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút được 09 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 173,8 triệu USD và 07 dự án đầu tư trực tiếp trong nước với số vốn đăng ký 4.201 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã thu hút được 40 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp với số vốn đăng ký 198,6 triệu USD (số lượng dự án bằng 45,4% cùng kỳ, số vốn đăng ký tăng 10,5% so với cùng kỳ) và 35 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 4.922,2 tỷ đồng (số lượng dự án bằng 89,7% cùng kỳ, số vốn đăng ký bằng 56,2% cùng kỳ); điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI, với tổng số vốn tăng 54,7 triệu USD; thông báo đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần góp vốn cho 4 nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 13,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện tích cực, tỉnh đã vào top 3 địa phương cải cách nhất trong 20 năm (2005 - 2024). Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, giúp tỉnh giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương cải cách hàng đầu cả nước, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.