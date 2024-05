Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - “Viên kim cương” bất động sản thương cảng

Dự án thừa hưởng mọi yếu tố thiên thời, địa lợi để trở thành điểm nhấn biểu tượng của thành phố mới Vân Đồn trong tương lai, là “viên kim cương” vô giá của bất động sản thương cảng Vân Đồn trên hành trình tìm lại lại ánh hào quang rực rỡ năm xưa.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, thương cảng Vân Đồn được hình thành năm 1149, dưới thời vua Lý Anh Tông, với hàng trăm bến thuyền bao quanh những hòn đảo lớn nhỏ của vịnh Bái Tử Long. Trải qua 7 thế kỷ từ thời Lý, Trần đến Hậu Lê, nơi đây luôn tấp nập các tàu buôn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Phi-lip-pin và Châu Âu mang theo lụa là gấm vóc, gốm sứ, kim hoàn để đổi lấy các sản vật địa phương như ngọc trai, ngà voi, vỏ quế, vàng, bạc, đồng, diêm tiêu, hải sản…

Thương cảng Vân Đồn không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng bậc nhất của quốc gia Đại Việt mà còn là một điểm hành trình của con đường tơ lụa trên biển, góp phần kết nối giao thương giữa quốc gia Đại Việt với các nền văn hóa Đông - Tây.

Thương cảng Vân Đồn xưa với các tàu buôn nước ngoài vào ra tấp nập. (Nguồn: Internet).

Trải bao thăng trầm lịch sử và chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn, thương cảng Vân Đồn dần bị quên lãng. Nơi đây chỉ còn là dấu tích hào hùng nhưng cũng đầy tiếc nuối về một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia Đại Việt độc lập và cường thịnh.

Trên thế giới, các thành phố hay thị trấn gắn với cảng biển luôn là biểu tượng của sự phồn thịnh, xa hoa. Có thể kể đến như: Rotterdam (Hà Lan), Monaco, Victoria (Hồng Công) Sydney (Úc) Manhattan (Mỹ), Lisbon (Bồ Đào Nha), Vancouver (Canada) Geneva (Thụy sỹ), v.v… Điểm chung của các địa danh này là đều gắn với các cảng biển đắc địa, là cửa ngõ giao thương của vùng và khu vực, có khí hậu ôn hòa, thiên nhiên tươi đẹp, lý tưởng cho việc buôn bán, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và các trung tâm lễ hội. Bất động sản ở những thương cảng nổi tiếng này gắn với các âu tàu, bến du thuyền, trở thành những viên kim cương vô giá, là mục tiêu săn đón của các tỷ phú, minh tinh và giới thượng lưu.

Không thể khoanh tay ngồi nhìn ánh hào quang tàn lụi, ngay giữa lòng dấu tích di sản huyền thoại, một thương cảng Vân Đồn mới đang được hồi sinh mạnh mẽ, hiện đại và bề thế hơn xưa, với trái tim là Bến cảng quốc tế cao cấp Ao Tiên tráng lệ, được bao quanh bởi các khách sạn, khu phố thương mại sầm uất, các âu tàu và bến đỗ du thuyền tiện ích, các nhà hàng, khu mua sắm, vui chơi nhộn nhịp, tương lai sẽ không thua kém bất kỳ thương cảng nổi tiếng nào trên thế giới.

Khung cảnh sầm uất của Thương cảnh Vân Đồn trong tương lai với điểm nhấn là dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, cung cấp hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch “Resort apartment” tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Nổi bật giữa trung tâm thương cảng Vân Đồn, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tọa lạc bên bờ vịnh Bái Tử Long. Dự án thừa hưởng mọi yếu tố thiên thời, địa lợi để trở thành điểm nhấn biểu tượng của thành phố mới Vân Đồn trong tương lai.

Với thiết kế kiến trúc 5 tòa tháp tượng trưng những cánh buồm căng gió vươn khơi. Lấy cảm hứng từ 5 thương hiệu du thuyền nổi tiếng nhất thế giới: The Victory, The Oasis, The Harmony, The Liberty, The Heritage, dự án như muốn tái hiện khung cảnh những đoàn thuyền thịnh vượng, mang theo khát vọng trỗi dậy vươn ra thế giới của một miền đất di sản vốn bị ngủ quên.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chính là bản giao hưởng giữa “The World” - một thế giới tràn ngập sắc màu của cuộc sống thời thượng, và “The Heritage” - giá trị trường tồn của thương cảng Vân Đồn huyền thoại.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa với hai mặt biển, sở hữu tầm nhìn “triệu đô” ôm trọn vịnh Bái Tử Long cùng 102 tiện ích thiên tạo và nhân tạo như đảo hoa lan, bãi tắm thiên nhiên, bến du thuyền, sân tập golf trên biển, lặn ngắm san hô, trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng, khu shopping, spa, casino, rạp chiếu phim, cigar lounge...

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn xứng danh là “viên kim cương” của bất động sản thương cảng Vân Đồn, nơi khẳng định phong cách sống thượng lưu, sành điệu của các doanh nhân, thương gia thành đạt.

Với sự hồi sinh của thương cảng Vân Đồn trong sự hội nhập mạnh mẽ, Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long sẽ sớm trở thành một trung tâm du lịch tầm cỡ của khu vực, một điểm đến mới hấp dẫn của thế giới.

Đặc biệt, với sự đầu tư đồng bộ bài bản theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, được quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi thương hiệu Centara Resorts & Hotels, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ mang lại lợi ích kép nghỉ dưỡng - khai thác kinh doanh sinh lời bền vững mà còn là một bất động sản thương cảng vô giá đáng để đầu tư, sở hữu lâu dài và là “của để dành” cho các thế hệ mai sau.

