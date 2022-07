Cuộc thưởng lãm đặc quyền thượng lưu “chất sống đỉnh cao” của giới siêu giàu

Sau thành công rực rỡ của bộ sưu tập dinh thự Signature - “Bảo vật của giới đầu tư”, đánh dấu sự hợp tác với chuỗi ẩm thực Tây Ban Nha cao cấp Hispania do đầu bếp đạt sao Michelin - Marcos Moran dẫn dắt, Chủ đầu tư KDI Holdings không để thị trường ngừng xôn xao khi tiếp tục trình làng phiên bản giới hạn bao gồm 20 dinh thự VIP nhất của dòng sản phẩm Signature tại Gran Meliá Nha Trang - dinh thự Signature Limited Edition.

Có thể thấy, việc tiếp tục nâng cấp lên những phiên bản đặc biệt hơn một lần nữa minh chứng cho nỗ lực và tâm huyết của KDI Holdings nhằm không chỉ mang đến cho khách hàng một bất động sản siêu sang mà còn góp phần nâng tầm chuẩn mực sống sang đích thực của giới triệu phú Việt Nam với những dịch vụ xa xỉ để đời.

Tại sự kiện, Chủ đầu tư KDI Holdings và tập đoàn Aspire Lifestyles đã chính thức ký kết hợp tác cung cấp đặc quyền thượng lưu “Chất sống đỉnh cao” dành tặng 10 chủ nhân may mắn nhất trong vòng 2 năm. Theo đó, đặc quyền thượng lưu mà chủ nhân của Signature Limited Edition - Gran Meliá Nha Trang sẽ thụ hưởng bao gồm: Quà tặng trải nghiệm thượng lưu (du lịch thượng hạng, tham dự sự kiện thượng lưu toàn cầu), đặc quyền chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức yến tiệc tư gia; đặc quyền thành viên VVIP được hỗ trợ 24/7 bởi dịch vụ trợ lý toàn năng toàn cầu trị giá nhiều tỷ đồng.

Khung cảnh miệng núi tuyết đỉnh Alps hùng tráng được nhìn từ trực thăng, hay viễn cảnh săn hoàng hôn trên sa mạc Sahara… đã dẫn khách mời đi từ bất ngờn này đến bất ngời khác của gói trải nghiệm “Chất sống đỉnh cao”.

Đặc quyền chăm sóc sức khoẻ cũng được diễn giải cầu kỳ trong không gian của với hình ảnh, âm thanh nhẹ nhàng, đưa khách hàng trải nghiệm hành trình cân bằng thân - tâm - trí đích thực.

Bà Trịnh Mỹ Anh - Tổng giám đốc công ty TNHH Aspire Lifestyles Việt Nam - chi nhánh Tp.HCM đã có những chia sẻ đầy tâm huyết: “Chúng tôi hiểu rằng, đã qua thời kỳ khách hàng bỏ tiền mua bất động sản hay dịch vụ đơn thuần, điều họ tìm kiếm là một trải nghiệm trọn vẹn, độc tôn và cá nhân hóa. Thương hiệu siêu sang cần chú trọng tới chất lượng lẫn giá trị tinh thần, sức khỏe, sắc đẹp. Và dịch vụ xa xỉ giải quyết những nhu cầu chính yếu này chính là hướng đi mới của bất động sản siêu sang. Với những đặc quyền được “may đo” riêng cho Gran Meliá Nha Trang, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ được tận hưởng cuộc sống “chất” và hoàn toàn khác biệt, đúng với tôn chỉ “một cuộc sống đáng sống” - “a life well lived” dành tặng các chủ nhân sở hữu dinh thự Gran Melia Nha Trang”.

Bà Đậu Thị Như Linh - Phó Tổng giám đốc đơn vị tư vấn và quản lý dự án Phoenix Property chia sẻ: “Theo thống kê mới nhất của Affluent Insights 2020, du lịch vẫn là sở thích hàng đầu của các triệu phú Á Đông. Sự am hiểu tường tận, khả năng may đo dịch vụ và giải pháp thông minh để đáp ứng những nhu cầu thậm chí bạn chưa bao giờ nghĩ đến là điểm mạnh của Gran Meliá Nha Trang. Việc sở hữu dinh thự Gran Meliá Nha Trang không đơn thuần là sở hữu một kiến trúc đẹp được quản lý bởi thương hiệu hàng đầu thế giới, tại vị trí mặt biển hiếm hoi còn sót lại mà còn là thụ hưởng một cuộc sống thăng hoa song song với việc bảo tồn tài sản nhờ sở hữu một “bảo vật” đầu tư an toàn, trường tồn.”

Với diện tích hợp lý không kém phần rộng rãi, đa phần từ 400m2 đến 600m2, dinh thự Signature Limited Edition như một phiên bản thu nhỏ của “siêu dinh thự” Aqua Bay, gồm 3 phòng ngủ được bố trí trên 2 tầng và 1 bể bơi riêng sang trọng.

Song không dừng lại ở đó, được xây dựng tại độ cao tối ưu 8m trên mặt nước biển với kiến trúc 3 tầng giật cấp cùng 2 đường tiếp cận: phía trước dành cho gia chủ - đằng sau là đường buggy, vị trí "một bước chạm biển" cùng không gian vườn lam riêng tư lãng mạn, Signature Limited Edition đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng, các nhà đầu tư.

Đây cũng là dòng sản phẩm sở hữu Ocean Sky Lounge trên tầng 3 ấn tượng đển ngắm trọn hoàng hôn triệu đô tại vịnh Nha Trang. Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao và mở cửa đón khách trong năm 2023. Cùng với đó phân khu shophouse Vega Continental Shopping Plaza cận kề Gran Meliá Nha Trang cũng bắt đầu bàn giao vào tháng 7/2022.

Dinh thự Signature Limited Edition với độ cao giật cấp và kiến trúc tầng mái bao trọn hoàng hôn triệu đô.

Theo chia sẻ từ Chủ đầu tư, tháng 6 vừa qua, tại cuộc thi IPA (International Property Awards), Vega City Nha Trang vinh dự được xướng tên tại 04 hạng mục tiêu biểu. Cùng với đó, Phoenix Property - đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng độc quyền dự án cũng được vinh danh tại hạng mục giải thưởng Đơn vị Tư vấn dịch vụ Bất Động Sản tốt nhất & Đơn vị Tư vấn tiếp thị Bất động sản tốt nhất. Đây là nỗ lực của Chủ đầu tư để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, khác biệt và độc tôn xa xỉ.