Cuối tuần, giá vàng nhảy vọt qua mốc 69 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (9/4) vượt xa mốc 69 triệu đồng/lượng. Cả giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng trong tuần này.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,95 triệu đồng/lượng và 55,85 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,7 triệu đồng/lượng và 69,5 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng/lượng và 600.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 15,4-15,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới tuần này duy trì trên 15 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại New York, giá vàng giao ngay tăng 15,5 USD/oz, tương đương tăng 0,8%, chốt ở 1.947,7 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 54 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Phiên tăng giá này diễn ra bất chấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt để chống lạm phát. Ngoài ra, vàng còn chịu áp lực giảm từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng do lập trường cứng rắn của Fed.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed công bố vào hôm thứ Tư tuần này cho thấy Fed dự kiến mỗi tháng cắt giảm 95 tỷ USD trái phiếu trong bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, biên bản cũng cho thấy Fed có ý định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong ít nhất một cuộc họp của năm nay. Fed đã nâng lãi suất vào tháng 3 và dự kiến có thêm 5-6 lần nâng nữa trong cả năm nay.

Trong phiên ngày thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 2,7%, cao nhất gần 3 năm. Lợi suất này kết thúc tuần trước ở mức dưới 2,4% và khởi đầu năm 2022 ở mức hơn 1,6%.

Cả tuần, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng hơn 1,2%. Chỉ số kết thúc phiên ngày thứ Sáu, chỉ số này dừng ở mức 99,8 điểm, vùng cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Theo giới phân tích, vàng tăng giá nhờ nhu cầu nắm giữ vàng phòng ngừa lạm phát và rủi ro từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Tuần này, giá vàng thế giới đã tăng gần 1,1%. Giá vàng trong nước tăng khoảng 500.000 đồng/lượng, tương đương tăng 0,7%.

“Một mặt, rủi ro địa chính trị do chiến tranh ở Ukraine và lạm phát leo thang đang là những nhân tố hỗ trợ cho giá kim loại quý. Mặt khác, lập trường của Fed ngày càng cứng rắn, gây bất lợi cho giá vàng. Cho tới khi có một luồng yếu tố thể hiện rõ được ưu thế so với bên kia, giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong vùng hiện tại”, nhà phân tích Ricardo Evangelista giải thích về việc giá vàng bị kẹt trong vùng 1.900-1.950 USD/oz thời gian gần đây.

Trong một báo cáo vừa công bố, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nói rằng lạm phát và lãi suất tăng sẽ là những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá vàng trong quý 2 năm nay. “Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau Covid và sự gián đoạn nguồn cung, đang trở nên trầm trọng hơn do chiến tranh Nga-Ukraine, có thể sẽ đẩy lạm phát lên mức cao hơn”, báo cáo viết khi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong quý 2.