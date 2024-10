Đa chiều trải nghiệm, đa dạng tiện ích, các tháp cao tầng The Symphony bên sông Hàn “hút” giới tinh hoa

ĐA CHIỀU TRẢI NGHIỆM TRONG QUẦN THỂ SEMI-COMPOUND ĐỘC ĐÁO

Với đặc điểm nổi bật nhất của mô hình bán khép kín semi-compound: Kết hợp hài hòa giữa không gian giải trí, thương mại sôi động với không gian sống đẳng cấp, riêng tư, cư dân Sun Symphony Residence sẽ cùng lúc được tận hưởng đa chiều trải nghiệm.

Một bên là sự yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên trong các căn hộ The Symphony cao cấp, một bên là “yến tiệc” dịch vụ, mua sắm, giải trí đầy sức sống suốt đêm ngày tại phân khu thấp tầng The Sonata. Bởi thế, mỗi ngày của cư dân tương lai sẽ là những ngày sống thăng hoa, lãng mạn bên dòng Hàn giang, và tận hưởng sự phồn hoa “trên bến dưới thuyền”.

Theo nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group), tính ưu việt của mô hình semi-compound sẽ giúp quần thể Sun Symphony Residence là không gian mở, nhưng được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp luôn túc trực 24/7. Nhờ đó, mang đến cho cư dân cuộc sống vừa an yên, vừa an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, Sun Symphony Residence còn là một quần thể semi-compound đề cao tính “vị nhân sinh”. Để tạo ra được giá trị độc đáo này, đội ngũ kiến trúc sư quốc tế của Aedas đã chắt lọc những gì tinh hoa nhất để kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp, tối ưu công năng, tối đa trải nghiệm và thăng hoa cảm xúc cho gia chủ.

Theo đó, căn hộ các tòa tháp The Symphony được tinh chỉnh về tỷ lệ ban công - chiều cao - chiều rộng - khoảng thoáng, tinh chọn trong vật liệu với kính Low-e cao cấp luôn đảm bảo đón ánh sáng tự nhiên và những làn gió mát lành từ sông Hàn hay biển Mỹ Khê len lỏi vào mọi không gian.

Thiết kế căn hộ cao tầng The Symphony không chỉ phát huy mạnh mẽ nhất giá trị của thế đất vượng “minh đường tụ thủy” ngay ven sông Hàn, mà còn bày biện trước tầm mắt chủ nhân diện mạo diễm lệ của thiên nhiên Đà thành. “Mỗi thời khắc trong ngày tại căn hộ The Symphony sẽ đều đem đến những trải nghiệm tuyệt nhiên không hề đụng hàng”, đại diện Aedas chia sẻ.

Tầm nhìn “không đụng hàng” của căn hộ The Symphony. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property.

Đó là trải nghiệm thức dậy cùng bình minh trên biển Mỹ Khê, là thả hồn ngắm bán đảo Sơn Trà thấp thoáng phía xa, hay xoa dịu tâm trí cuối ngày với chiều hoàng hôn cổ tích trên sông Hàn, bật một bản nhạc du dương và ngắm thành phố lung linh ánh đèn về đêm tựa bản hòa ca ánh sáng. Mỗi mùa hè sẽ là trải nghiệm hàng triệu du khách ao ước: thưởng thức những họa phẩm pháo hoa mãn nhãn nhất từ Lễ hội pháo hoa Quốc tế ngay ban công hay khung cửa sổ.

Chưa kể, đan cài xen kẽ giữa những tiểu khu, các tòa tháp The Symphony với dãy phố The Sonata không phải là tường bao, rào chắn mà là “hàng rào mềm” bằng cây xanh, những khoảng đệm ngập tràn hơi thở của thiên nhiên. Tất cả đem đến cho cư dân đa chiều trải nghiệm sống - giải trí - nghỉ dưỡng chất lượng và khác biệt nhất ngay giữa trung tâm Đà Nẵng.

ĐA DẠNG TIỆN ÍCH “ALL-IN-ONE” ĐẲNG CẤP

Mô hình semi-compound còn giúp Sun Symphony Residence trở thành quần thể bất động sản tiên phong sở hữu hệ tiện ích "all-in-one" đẳng cấp bậc nhất Đà thành.

Mô hình semi-compound tiên phong được phát triển tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property.

Tại Sun Symphony Residence, cư dân không những được sống trong những tòa tháp thiết kế chuẩn khách sạn 5 sao, mà còn được tận hưởng hệ tiện ích cao cấp, tiện nghi gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, gym, spa, kids club… đầy đủ tiện nghi cao cấp. Trong đó có những tiện ích mang đến trải nghiệm độc bản. Đó là đắm mình trong bể bơi vô cực ngoài trời lên đến 450m2 ngắm trọn sông Hàn thơ mộng. Đó là một tòa tháp S3 sở hữu tới 2 bể bơi ngoài trời và trong nhà hoạt động suốt bốn mùa. Đó còn là 3 bến thủy ngay nội khu giúp cư dân tinh hoa thỏa mãn thú chơi du thuyền…

Cư dân Sun Symphony Residence sẽ là những cư dân hạnh phúc bậc nhất thành phố đáng sống khi bước xuống nhà, ra đến cửa đã “chạm” ngay tới dòng Hàn giang biểu tượng Đà thành. Sống bên sông, hít thở bầu không khí trong lành với hương biển gió sông, vẫn chưa đủ. Cư dân quần thể đẳng cấp này còn được hòa vào thiên nhiên với công viên Central Park 5000m2 xanh mát, thảnh thơi dạo bộ với cung đường ven sông, hay thỏa sức vui chơi, rèn luyện sức khỏe, tiệc tùng ngoài trời bên bạn bè, gia đình…

Bộ sưu tập tiện ích thỏa mãn đa dạng nhu cầu của quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property.

Với kiến trúc cảnh quan, tiện ích “vị nhân sinh”, đề cao trải nghiệm con người, cư dân Sun Symphony Residence sẽ được tận hưởng hệ tiện ích đạt đến những thang đo hạng nhất. Nhờ sự mô hình semi-compound, cư dân còn được thỏa sức mua sắm, trải nghiệm dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, F&B… ngay tại khu phố thương mại townhouse The Sonata.

Bên cạnh đó, nhờ vị trí “kim cương” trên trục đường Trần Hưng Đạo sôi động, cư dân Sun Symphony Residence dễ dàng di chuyển đến mọi nơi trong thành phố chỉ trong vài phút, từ hệ thống giáo dục, y tế, chợ, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê.

“Vị trí hiếm có kề bên sông Hàn, cộng với tính ưu việt của mô hình semi-compound và bộ sưu tập tiện ích có 1-0-2, chúng tôi tự tin Sun Symphony Residence sẽ là điểm đến lý tưởng cho giới thành đạt, thượng lưu và các Việt kiều, chuyên gia nước ngoài đến Đà thành làm việc, định cư... Chúng tôi kỳ vọng quần thể sẽ kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa ở nơi vị trí tinh hoa bậc nhất thành phố đáng sống”, đại diện Sun Property khẳng định.