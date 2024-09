Đà Nẵng: 1.097 tàu thuyền được neo đậu vào các bến phòng tránh bão số 4

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới (hình thành bão số 4) để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tàu cá vào neo đạu tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Tính đến 0h00 ngày 18/9, tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến phòng tránh bão số 4 là 1.097 PT, với 7.699 lao động. Số tàu thuyền đang hoạt động trên biển có 62 phương tiện với 617 lao động. Trong đó tại Vịnh Bắc Bộ có 01 PT/07 lao động; Khu vực ven bờ từ Quảng Trị - Đà Nẵng có 10 PT/87 lao động; Khu vực Bắc Biển Đông - Hoàng Sa có 41 PT/452 lao động; Khu vực Giữa Biển Đông - Trường Sa có 10 PT/71 lao động.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, hiện các phương tiện đang hoạt động trên biển nói trên đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ, bão số 4; các đơn vị, các đài trực canh thuộc Bộ đội Biên thành phố Đà Nẵng đang duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, thông báo kêu gọi, hướng dẫn di chuyển vòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn. Đồng thời tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; tập trung hướng dẫn, đôn đốc tàu cá rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố ban hành Công điện số 06/CĐ-PCTT về ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15 -20km/h, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,0N-19,0N; phía Đông kinh tuyến 117.5E.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ có thể xảy ra; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và UBND các địa phương hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, không để xảy ra cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ gia cố, chằng chống các cây xanh, đồng thời chặt tỉa cành nhánh các cây cao nhằm hạn chế ngã đổ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, xử lý tại hố thu nước.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.