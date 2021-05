Đà Nẵng ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên khách sạn

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng tối 3/5 thông tin trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ca nghi nhiễm là nam thanh niên sinh năm 1993, có địa chỉ tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Người này là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Tp Đà Nẵng từ ngày 28/4. Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5, người này làm việc theo ca, từ khoảng 19h tối ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau, sau đó về nhà tại Hội An, Quảng Nam.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 19/4 người này chỉ ở nhà, không đi đâu; ngày 20/4, có đi giao bánh tại khu vực Đà Nẵng nhưng không nhớ địa chỉ.

Ngày 21/4, khoảng 10h sáng, đi gửi hàng tại Bến xe Đà Nẵng (gửi nhà xe Hồng Thái), sau đó đi giao bánh khu vực Đà Nẵng và không nhớ địa chỉ. Khoảng 21h cùng ngày, đến ăn bún thịt nướng quán Bà Sáu ngay cây đa Hội An.

Ngày 22/4, đi cà phê với vợ tại Café Sambo ở đường Hai Bà Trưng, Hội An. Khoảng 20h tối, đi siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng gần cầu Tiên Sơn.

Ngày 23/4, sáng có đi giao bánh khu vực Đà Nẵng và tiếp tục không nhớ địa chỉ. Khoảng 18h đi nhậu cùng với 3 người, gồm 2 vợ chồng người anh và 1 người em tại đường Châu Thượng Văn, Đà Nẵng.

Ngày 24/4, khoảng 9h sáng đi nhận hàng tại Nhà xe Hải Vân 156 Đoàn Hữu Trưng, Đà Nẵng. Khoảng 18h, đi ăn tối tại Nhà hàng Gió Trăng, Hội An.

Ngày 25/4, sáng ở nhà, chiều đi ăn bánh canh bà Quýt đường Thanh Hóa, Hội An. Ngày 26/4, khoảng 9h sáng đi tổ đình Vạn Đức, Hội An, sau đó về nhà.

Ngày 27/4, khoảng 18h – 19h, đến shop Con Cưng đường Hai Bà Trưng, Hội An; khoảng 20h tối đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để nhận việc, có ngồi chơi một chút; khoảng 21h đi hát karaoke tại Karaoke Đảo Xanh, Khu Đảo Xanh gần cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng.

Ngày 28/4, khoảng 0h – 1h đi Bar New Phương Đông, Đà Nẵng; khoảng 1h – 2h sáng, đi hát karaoke tại Karaoke TK, đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng sau đó về nhà.

Khoảng 20h – 23h, đi nhậu tại quán ốc Phố cổ ở đường Lý Thái Tổ, Hội An; khoảng 23h đên khoảng 3h – 4h ngày 29/4 đi hát karaoke tại Karaoke Nam Bảo, nhưng không nhớ tên đường ở Hội An, sau đó về nhà.

Về lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi có triệu chứng nghi nhiễm, người này sống cùng vợ (đang mang thai) và con trai 11 tháng. Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Từ ngày 28/4 – 2/5, từ khoảng 19h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm say, đi làm tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng sau đó về nhà.

Ngày 29/4, khoảng 17h đi ăn bánh canh bà Quýt, đường Thanh Hóa, Hội An cùng với vợ, sau đó đi làm.

Ngày 30/4, khoảng 17- 18h có đi mua sữa cho con tại Tuti Hội An, không nhớ đường, sau đó đi làm. Ngày 1/5, người này chỉ ở nhà, đi làm và về nhà. Ngày 2/5, sau khi tan ca lúc 4h sáng về nhà và ngủ đến chiều, chiều cùng ngày sau khi ngủ dậy thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi.

Khoảng 19h đến Khách sạn Phú An để cất đồ; khoảng 20h tối vào Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng.

Ngày 3/5, anh này có kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện người này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Sau khi khi nhận ca nghi nhiễm, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, phong tỏa và khử khuẩn Khách sạn Phú An. Những người từng đến các địa điểm trên từ ngày 28/4 được yêu cầu liên hệ cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm.