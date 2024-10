Đà Nẵng thu ngân sách Nhà nước về đích trước thời gian 3 tháng

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tháng 9 và chín tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Đà Nẵng, cho thấy kinh tế TP. Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, có nhiều điểm sáng và đạt được kết quả khả quan. Một số ngành duy trì mức tăng cao từ quý 2 đến nay, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế thành phố.

Tính đến ngày 25/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 19.112 tỉ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 4.740 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 14.372 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thu nội địa chiếm tỷ trọng gần 89% trong tổng thu ngân sách trên địa bàn, qua đó cho thấy nguồn thu nội địa gần như giữ vai trò quyết định đến mọi hoạt động chi ngân sách thành phố.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3/2024, ước tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng của các quý 1 và quý 2 . Tính chung chín tháng qua, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 6,47%, cao hơn mức tăng 3,94% cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng. Tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 8,7 triệu lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,2 triệu lượt, tăng 30,6%; khách trong nước đạt 5,5 triệu lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ.

Lễ hội pháo hoa quốc tế -sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong 9 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tại Đà Nẵng ước đạt hơn 20.600 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2024 về lượt du khách đến.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 103 ngàn tỷ đồng, tăng 14,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 20,6 ngàn tỷ đồng, tăng 33,3%. Các cơ sở lưu trú đã phục vụ hơn 8,7 triệu lượt khách trong 9 tháng qua.

Về giải ngân vốn đầu tư công, 9 tháng qua, Đà Nẵng đã giải ngân được hơn 4.600 tỉ đồng, tăng 13,44% so với cùng kỳ, đạt 54,32% kế hoạch vốn được giao.

Những con số thống kê về tăng trưởng kinh tế nói trên là tín hiệu tốt giúp kinh tế Đà Nẵng tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024.

Theo nhận định của Cục Thống kê Đà Nẵng, năm 2024, thành phố đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Ngành thuế cũng đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Qua đó giúp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là thu nội địa trong 9 tháng đầu năm 2024 hoàn thành sớm dự toán năm do HĐND thành phố giao, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu kinh tế TP. Đà Nẵng, khu vực dịch vụ chiếm hơn 70,7%, khu vực công nghiệp-xây dựng hơn 18,4%.

Cục thống kê cho rằng hiện, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đã có những bước chuyển, phục hồi mạnh mẽ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, là trụ đỡ chính đóng góp tăng trưởng kinh tế thành phố.

Về quy mô kinh tế Đà Nẵng 9 tháng qua đạt hơn 111.589 tỷ đồng, mở rộng hơn 11.726 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, quy mô khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với hơn 9.043 tỷ đồng, khu vực công nghiệp - xây dựng mở rộng hơn 1.551 tỷ đồng. Xét trên phạm vi cả nước, quy mô GRDP của thành phố 9 tháng qua tăng 6,47%, tiếp tục duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành và dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.