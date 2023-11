Đà Nẵng trao Giấy phép đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng

Ngày 25/11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, tính đến ngày 15/11/2023, thành phố đã cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 47.000 tỷ đồng; thu hút gần 200 triệu USD vốn đầu tư FDI vào các lĩnh vực sản xuất dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận chấp thuận đầu tư và quyết định đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh Ngô Anh Văn.

Tại buổi Lễ trao giấy chứng nhận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy điện tử Foxlink của Tập đoàn Foxlink (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 3.167,8 tỷ đồng (tương đương 135 triệu USD); Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tại Bãi rác Khánh Sơn do Tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm 1.498,4 tỷ đồng (lên thành 2.021 tỷ đồng).

Trong đợt trao giấy chứng nhận này, có 4 dự án bất động sản được UBND TP. Đà Nẵng trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư các dự án bao gồm: Dự án Khu phức hợp chung cư Ánh Dương do Công ty cổ phần Mỹ Phúc làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 944,276 tỷ đồng (đầu tư trên diện tích đất là 4.997 m2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn); Dự án Chung cư Hồ Xuân Hương do Công ty cổ phần Địa ốc Phúc Thanh An làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 792,396 tỷ đồng. Các Dự án Chung cư Tháp đại dương (Aqua Tower) do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 653,431 tỷ đồng (dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2026); Dự án Căn hộ Mia Plaza do Công ty cổ phần Đầu tư Mia làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

UBND TP. Đà Nẵng cũng đã trao trao quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời CRC Solar tại Khu công nghệ cao do Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 1.174,1 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện Đại học Đà nẵng và Trường Đại học Kỹ thuật và khoa học máy tính, Đại học Portland Sate (Hoa Kỳ), đã nhận và trao Chứng nhận Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho thành phố Đà Nẵng. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vi mạch bán dẫn trong thời gian tới.

Tại buổi Lễ trao giấy chứng nhận và quyết định đầu tư, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu thu hút mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn của Đà Nẵng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của thành phố Đà Nẵng.