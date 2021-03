Đại dịch khiến Mỹ mất gần 10 triệu việc làm trong 1 năm

Dù kinh tế Mỹ đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau cú sốc mà Covid-19 gây ra, thị trường việc làm của nước này vẫn còn rất "bết bát". Theo trang CNN Business, một năm sau khi virus corona trở thành đại dịch, số lượng việc làm ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giảm đi gần 10 triệu.

Báo cáo ngày 5/3 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tuần trước, có thêm 745.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Con số này thấp hơn một chút so với dự báo của giới chuyên gia, nhưng vẫn cao hơn so với tuần trước đó và lớn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, còn có 436.696 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo chương trình hỗ trợ vượt đại dịch Covid của Chính phủ Mỹ. Đối tượng hưởng lợi từ chương trình này là những người tự doanh hoặc làm việc trong ngành kinh tế chia sẻ.

Tính chung, trong tuần trước, có 1,2 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Số người xin trợ cấp thất nghiệp từ lần thứ hai liên tiếp trở lên là 4,3 triệu người, có giảm nhẹ so với tuần trước đó.

Cũng cần phải nói thêm rằng cuộc khủng hoảng việc làm hiện nay ở Mỹ cải thiện hơn nhiều so với ở thời điểm cách đây 1 năm, khi Covid mới bùng lên thành đại dịch. Ở thời điểm đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này có lúc lên tới 6,9 triệu. Trong vòng 1 năm, nhiều người Mỹ đã tìm lại được việc làm, nhưng thị trường lao động nước này vẫn còn đuối.

Một bằng chứng nữa cho thấy vết thương chưa thể lành trên thị trường việc làm Mỹ là trong tuần kết thúc vào ngày 13/2, có hơn 18 triệu người lao động hưởng trợ cấp từ nhiều chương trình khác nhau của Chính phủ.

Những dữ liệu khác cũng cho thấy một bức tranh ảm đạm. Chẳng hạn, báo cáo việc làm của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy trong tháng 2, nước Mỹ có thêm 117.000 công việc trong khu vực phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với dự báo 177.000 công việc. Số liệu chính thức về tình hình thị trường việc làm Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu (5/3).

Giới phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 182.000 công việc trong tháng 2, từ chỗ chỉ tạo được 49.000 công việc mới trong tuần đầu năm. Nhưng nếu dự báo này có trở thành hiện thực, thì số lượng việc làm ở Mỹ vẫn giảm 9,7 triệu công việc so với ở thời điểm tháng 2/2020 - khi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này là 3,5%, thấp nhất gần 50 năm.

Dù vậy, một số nhà phân tích tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường việc làm ở Mỹ sắp tới.

"Chúng tôi cho rằng sự phục hồi của thị trường việc làm Mỹ sẽ đạt được những bước tiến tích cực trong tháng 2", chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ của Oxford Economics, bà Lydia Boussour, nhận định.

Theo vị chuyên gia, cùng với sự xuống thang của đại dịch nhờ tiêm chủng và các điều kiện kinh tế được cải thiện theo đó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tạo thêm công ăn việc làm trong nền kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, không tính đến những người từ bỏ ý định tìm việc làm, được dự báo giữ ở ngưỡng 6,3% trong tháng 2. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở nước này có thể đang ở mức gần 10%.