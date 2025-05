Đại diện của Infosys chia sẻ về hành trình chuyển đổi tại Business Agility Summit 2025

Trước làn sóng công nghệ mới như AI, điện toán đám mây và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường kinh doanh toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, phải đối mặt với áp lực đổi mới mô hình vận hành, tăng tốc thích ứng để không bị tụt lại phía sau. Việc chủ động tìm kiếm giải pháp, mô hình thành công và những bài học thực tiễn quốc tế chính là con đường ngắn nhất để vươn lên và tiến nhanh hơn trong cuộc đua cạnh tranh.

Business Agility Summit 2025 là cầu nối để các nhà lãnh đạo và chuyên gia chuyển đổi số có thể tiếp cận kinh nghiệm chuyển đổi thực tế, cập nhật các xu hướng mới nhất từ các ngân hàng và tập đoàn hàng đầu thế giới.

Business Agility Summit 2025 là hội nghị do Học viện Agile, Ngân hàng Techcombank và FPT Digital tổ chức với sự đồng hành của VCCorp, Biplus và SAFe Inc, quy tụ các nhà lãnh đạo chuyển đổi và các chuyên gia Agile hàng đầu thế giới, cùng nhau chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế trong việc chuyển đổi linh hoạt các tổ chức kinh doanh dưới tác động của công nghệ và bối cảnh kinh doanh đầy biến động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của hội nghị là bài học thực tiễn đến từ Infosys - Top 3 thương hiệu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu, một biểu tượng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ.

Được thành lập năm 1981 tại Pune (Ấn Độ) với số vốn khởi nghiệp chỉ 250 USD, Infosys đã không ngừng lớn mạnh và vươn tầm toàn cầu, trở thành đối tác công nghệ chiến lược của hàng trăm ngân hàng, tập đoàn lớn. Năm 2023, Infosys đạt doanh thu toàn cầu 18,2 tỷ USD, quy mô nhân sự hơn 320.000 người, hiện diện tại 50 quốc gia, với giá trị thị trường đạt trên 70 tỷ USD, mạng lưới hơn 1.130 văn phòng và trung tâm phát triển toàn cầu.

Thành công của Infosys không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng mạnh mẽ với những làn sóng công nghệ thế giới.

Đến với Business Agility Summit 2025, bà Vani Vangala - Giám đốc Kinh doanh sản phẩm toàn cầu, đại diện của Infosys, sẽ trực tiếp chia sẻ về tác động của bối cảnh công nghệ đến hoạt động kinh doanh gắn liền với câu chuyện của Infosys.

Bà từng có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã hợp tác với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới, từ các bản nâng cấp đơn giản đến những cuộc đại tu quy mô lớn, từ chiến lược số đến chuyển đổi toàn bộ hệ thống lõi.

Trong bài tham luận tại sự kiện, bà Vani Vangala sẽ tập trung vào bốn trọng tâm chính, gắn liền với kinh nghiệm thực tiễn từ Infosys. Đó là hệ sinh thái ngân hàng toàn cầu và chuyển đổi mô hình kinh doanh, gắn liền với sự nổi lên của các ngân hàng thuần số (digital-only bank), tài chính nhúng (embedded finance), marketplace banking - những chủ đề định hình lại thị trường tài chính quốc tế.

Tiếp theo là thúc đẩy chuyển đổi số thông qua ứng dụng Generative AI, Degenerate AI, Predictive AI, sự chuyển dịch sang mô hình điện toán đám mây kết hợp (Cloud Hybrid), đa đám mây (Multi-cloud) và hiện đại hóa kỹ thuật số. Đặc biệt, bà sẽ có những phân tích sâu sắc kèm dẫn chứng cụ thể về hai case study thực tiễn Infosys đã triển khai thành công với các đối tác tại Việt Nam.

Bên cạnh Infosys, Business Agility Summit 2025 còn là cơ hội học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi thực tế của các ngân hàng và tập đoàn quốc tế. Có thể kể đến như bài học về hành trình xây dựng TMRW - ngân hàng số đầu tiên tại Đông Nam Á từ chính ông Dennis Khoo - Nguyên Giám đốc Ngân hàng số TMRW, UOB. Câu chuyện về DBS - “Ngân hàng tốt nhất thế giới” do Global Finance bình chọn, qua chia sẻ của ông Lucas Souza - Head of Agile CoE - Transformation Group. Hay hành trình chuyển đổi Agile tại Techcombank của ông Vũ Tùng Lâm - Giám đốc cao cấp Agile, Chiến lược Doanh nghiệp & Chuyển đổi; một trong những người tiên phong trong việc xây dựng và phát triển Techcomway - phiên bản Agile “may đo” riêng biệt dành cho Techcombank.

Hội nghị sẽ diễn ra từ 8h00 đến 17h00 ngày 28/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Để tham gia sự kiện và gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số cũng như nắm bắt các phương pháp và kinh nghiệm chuyển đổi cho doanh nghiệp của bạn, đăng ký tại đây: https://agilebusiness.vn/

Business Agility Summit 2025: Agile in the age of AI

Thời gian: 28/5/2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

Hotline: 0367 155 580 (Ms Hạnh).