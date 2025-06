5 tháng, Quảng Ninh thu hút hơn 9 triệu lượt khách du lịch

Theo thống kê, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng toàn ngành với mức tăng ấn tượng 30,84%, phản ánh rõ sự phục hồi và mở rộng sản xuất công nghiệp Quảng Ninh.

Hai ngành công nghiệp cốt lõi của địa phương này tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Cụ thể, sản lượng than khai thác đạt 19,37 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ; sản xuất năng lượng điện đạt 17,71 tỷ kWh tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Thế mạnh du lịch tiếp tục được Quảng Ninh phát huy cùng các hoạt động quảng bá, kích cầu, tạo sức hút mạnh mẽ từ những sự kiện lớn như Carnaval Hạ Long, lễ rước xá lợi Phật tại Yên Tử.

Tổng kết 5 tháng đầu năm đã có 9,1 triệu lượt khách đến với Quảng Ninh, trong đó gần 1,9 triệu là khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 22.566 tỷ đồng, tăng mạnh 27% so với cùng kỳ 2024.

Đang là mùa du lịch biển, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn Quảng Ninh thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách. Ngành dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn với mức tăng 17,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2025 tăng 1,98% so với tháng trước.

Dù chính sách thuế quan của Mỹ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất, nhập khẩu, trong tháng 5/2025, hoạt động xuất khẩu tại Quảng Ninh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt 332 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 1,602 tỷ USD, tăng 15,3% so với 5 tháng đầu năm 2024.

Cùng với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong khu công nghiệp và khu kinh tế, tỉnh Quảng Ninh cũng rất nỗ lực trong hoạt động thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, do tình hình chung có nhiều biến động chính trị toàn cầu cùng chính sách thuế quan của Mỹ, các nhà đầu tư nước ngoài đang tỏ ra khá thận trọng với các kế hoạch mở rộng thị trường, 5 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đầu tư vào Quảng Ninh mới chỉ đạt 234 triệu USD.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực tập trung theo hướng tăng cường xúc tiến đầu tư nội địa để bù đắp khoảng trống, kết quả đạt được rất ấn tượng, tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước 5 tháng tại Quảng Ninh đạt 12.500 tỷ đồng, tăng tới 47,5% so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp nội với môi trường đầu tư tại tỉnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn Quảng Ninh đạt 23.226 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tăng nhẹ 2%, đạt trên 16.000 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do chính sách thuế mới và sụt giảm sản lượng than nhập khẩu.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, do tình hình khó khăn chung như thiếu nguồn vật liệu san lấp, tăng giá vật tư, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tính đến hết tháng 5, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt 2.620 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch năm, dù đó là kết quả cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2024 (14,2%). nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

Hiện tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể như đẩy nhanh thủ tục khai thác 14 khu vực đất, đá san lấp có tổng trữ lượng hàng chục triệu m³, tận dụng nguồn đất đá dôi dư từ các dự án và mỏ than…

Quảng Ninh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã có chủ trương, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Quý 1/2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh đạt 10,91%, xếp thứ 7 cả nước, dự kiến 6 tháng đầu năm tăng trưởng GRDP đạt 11,37%.