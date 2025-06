Bão số 1 gây mưa kỷ lục tại miền Trung: Hơn 22.000ha lúa, hoa màu ngập sâu

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến trưa ngày 12/6, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150–250mm. Một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn, như đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) với 632mm, Suối Lương (thành phố Đà Nẵng) 421mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 363mm. Tại Quảng Bình và Kon Tum, lượng mưa cũng vượt ngưỡng 165–221mm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ trên một số sông ở thành phố Huế và tỉnh Quảng Nam vượt mức báo động 1, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng.

HÀNG NGÀN HÉC-TA HOA MÀU VÀ NHÀ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Báo cáo từ các địa phương cho biết, tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), khoảng 300 nhà dân bị ngập lụt do nước dâng nhanh. Tại ba địa phương trọng điểm là thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng lên tới 22.500ha, trong đó riêng Huế bị thiệt hại nặng nhất với hơn 12.758ha.

Đà Nẵng có 1.497ha lúa và hoa màu bị ngập, kèm theo 33ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quảng Trị có 8.246ha bị ngập sâu.

Dù nước đã bắt đầu rút ở một số nơi nhưng tình trạng úng ngập cục bộ vẫn còn xảy ra rải rác tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và khả năng phục hồi sản xuất trong thời gian ngắn.

Mưa lớn khiến 12.758ha diện tích lúa, hoa màu tại Huế ngập sâu trong nước

Trên biển, mưa bão gây sóng lớn khiến hai tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị chìm khi đang hoạt động cách đảo Lý Sơn hàng chục hải lý. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 4 phút ngày 11/6, tàu QB-93451-TS do ông Nguyễn Hữu Đức, trú tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, làm thuyền trưởng, đã bị sóng lớn đánh chìm tại tọa độ 15°28'40"N – 109°58'24"E, cách đảo Lý Sơn khoảng 49 hải lý về phía Đông. May mắn, toàn bộ 4 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá QB-93964-TS của ông Mai Thanh Giang, cùng xã, kịp thời cứu vớt an toàn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 58 phút cùng ngày, tàu cá QB-92756-TS của ông Phan Thanh (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) cũng bị chìm tại tọa độ 14°53'N – 110°26'E, cách đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý về phía Đông Nam. Nguyên nhân được xác định là do tàu bị phá nước. Bốn ngư dân trên tàu đã được tàu cá QB-92405-TS của ông Trương Văn Tiến cứu hộ an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Đồn Biên phòng Lý Hòa vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với các tàu cá để nắm tình hình và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

GIAO THÔNG BỊ CHIA CẮT

Tình trạng mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập lụt tại các khu dân cư và vùng sản xuất, mà còn khiến giao thông nhiều nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại tỉnh Quảng Trị, ghi nhận có 7 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường tại huyện Đăkrông bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Còn ở thành phố Huế, hiện tượng sạt lở mái taluy đã xảy ra tại nhiều điểm như đường 14C, đường La Sơn – Túy Loan (huyện Phú Lộc) và đường Hồ Chí Minh đoạn Km350 (huyện A Lưới).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị lập chốt chặn tại các điểm xung yếu.

Tại Đà Nẵng, lượng mưa lớn đổ dồn đã khiến nhiều tuyến đường nội thành ngập úng, giao thông ách tắc cục bộ trong nhiều giờ. Đồng thời, thành phố cũng ghi nhận sạt lở tại hai điểm thuộc hệ thống đường giao thông nông thôn. Dù hiện nay nước đã rút, nhưng tình trạng sạt lở tiềm ẩn nguy cơ tái phát nếu mưa tiếp tục.

Tại tỉnh Quảng Nam, nước mưa đã làm ngập một số đoạn trên ba tuyến đường tỉnh là ĐT.603B, ĐT.609 và ĐT.615B, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.

Hai tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam gặp sự cố trên biển, được lực lượng cứu hộ đưa vào neo đậu an toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão số 1 đang ở khoảng 17,2 độ vĩ Bắc và 110,1 độ kinh Đông, thuộc khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5–10km/h.

Dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền miền Trung, song hoàn lưu bão kết hợp gió mùa Tây Nam đang gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại các địa phương ven biển và vùng núi trung Trung Bộ. Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo lực lượng chức năng trực ứng trực 24/24, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.