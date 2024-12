Đâu là "chìa khóa" nâng tầm giá trị bất động sản?

NHỮNG DỰ ÁN GIA TĂNG GIÁ TRỊ NHỜ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Thực tế cho thấy, các dự án bất động sản nằm gần các tuyến giao thông trọng điểm luôn ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị. Nếu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã giúp bất động sản phía Nam thăng hoa, thì tại miền Bắc, các tỉnh như Bắc Giang, Thái Nguyên, và Bắc Ninh đang trở thành tâm điểm đầu tư nhờ mạng lưới giao thông hiện đại với các tuyến cao tốc chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế.

Bắc Giang nổi bật với sự phát triển nhờ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, biến tỉnh này thành một điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản. Khu vực Việt Yên và Yên Dũng ghi nhận giá đất tăng từ 10 triệu đồng/m² lên 25-30 triệu đồng/m² trong 3 năm qua, nhờ vào sự bùng nổ của các khu công nghiệp lớn như Quế Võ và VSIP Bắc Giang. Đặc biệt, dự án The Sapphire Bắc Giang đã tăng trưởng tới 25% chỉ trong 2 năm, khẳng định sức hút lớn của các khu đô thị hiện đại gần trục giao thông lớn.

Hạ tầng giao thông là “cú hích” tạo đà phát triển giá trị bất động sản tại các khu vực.

Thái Nguyên cũng không kém cạnh khi tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cùng mạng lưới giao thông liên vùng đã thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị và công nghiệp. Khu vực Phổ Yên và Sông Công ghi nhận mức tăng giá đất 30-50% trong vài năm qua. Tại Phổ Yên, giá đất tăng từ 15 triệu đồng/m² lên 30 triệu đồng/m², đặc biệt tại những vị trí gần các khu công nghiệp lớn như Samsung Thái Nguyên. Khu vực Sông Công, nhờ các dự án công nghiệp trọng điểm như Sông Công I và II, đã chứng kiến giá đất tăng từ 18 triệu đồng/m² lên 35 triệu đồng/m².

Bắc Ninh là một minh chứng rõ nét về sự phát triển vượt bậc nhờ tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh. Các khu vực như Từ Sơn, Yên Phong, và Tiên Du đã ghi nhận mức tăng giá ấn tượng từ 20-40% trong vòng 5 năm qua. Đặc biệt, tỷ lệ hấp thụ tại một số dự án đạt trên 40%, cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Tại Yên Trung (Yên Phong), giá đất ở một số vị trí đã chạm ngưỡng gần 72 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, các dự án lớn như Vinhomes Bắc Ninh hay các khu vực gần khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh tiếp tục khẳng định sức hút với tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời bền vững, và tiềm năng phát triển dài hạn. Bắc Ninh đang ngày càng chứng tỏ vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực miền Bắc.

KIM DO CITY - ĐIỂM SÁNG ĐẦU TƯ TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG ĐỘNG MIỀN BẮC

Tọa lạc tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh - khu vực phát triển năng động ở miền Bắc, Kim Do City nổi bật với lợi thế vị trí đắc địa và hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.

Dự án nằm tại giao điểm của hai tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 18 kết nối Hà Nội với Quảng Ninh và Hải Phòng - hai trung tâm kinh tế và cảng biển lớn của miền Bắc mang đến khả năng di chuyển thuận tiện đến các vùng kinh tế trọng điểm và quốc lộ 3 nối liền Hà Nội với Thái Nguyên - khu vực đang bùng nổ phát triển công nghiệp và logistics giúp đáp ứng nhu cầu sinh sống và kinh doanh ngày càng cao của cư dân và doanh nghiệp.

Kim Do City nằm tại giao điểm của hai tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 18 và quốc lộ 3.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Kim Do City còn hưởng lợi lớn từ các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai như cầu Tứ Liên - cây cầu huyết mạch nối Đông Anh với trung tâm Hà Nội. Khi cầu hoàn thành, cư dân Kim Do City chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển đến trung tâm thủ đô, với quãng đường chỉ khoảng 26 km.

Đặc biệt, với hệ thống giao thông đồng bộ, cư dân không chỉ tiếp cận dễ dàng với các tiện ích hiện đại của Hà Nội mà còn nhanh chóng thoát khỏi sự khói bụi, ồn ào của phố thị để tận hưởng không gian sống xanh, trong lành và đầy tính sinh thái tại Kim Do City. Đây chính là nơi lý tưởng để tìm về chốn an cư yên bình mà không quá xa trung tâm.

Ngoài ra, tuyến đường dẫn từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đã được UBND Hà Nội phê duyệt chủ trương, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, gia tăng tiện ích cho cư dân, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản khu vực trong tương lai gần.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, Kim Do City còn được đánh giá cao nhờ pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng lô, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư. Đây là một trong số ít dự án tại Bắc Ninh hội tụ đầy đủ yếu tố: Vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo sự an toàn trong dài hạn.

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cư dân đầu tiên tại Kim Do City.

Với xu hướng bất động sản khu vực ven đô ngày càng “nóng” lên nhờ sức hút từ hạ tầng giao thông và tiềm năng phát triển kinh tế, Kim Do City chính là cơ hội “vàng” cho những nhà đầu tư thông thái. Hãy nắm bắt ngay để sở hữu sản phẩm tiềm năng này, tận dụng lợi thế vượt trội từ vị trí và hạ tầng giao thông đồng bộ, hướng đến sự tăng trưởng giá trị bền vững trong tương lai.

* Tìm hiểu thông tin dự án tại:

Website: https://hungngangroup.vn/kim-do-city

Hotline: 085 262 5858.