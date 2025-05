Căn hộ xanh - Giải pháp sống bền vững trong đô thị hiện đại

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố, tính đến ngày 1/4/2024, dân số TP.HCM đạt khoảng 9,52 triệu người. Khi mở rộng địa giới hành chính, tổng dân số TP.HCM mới sẽ tăng lên khoảng 13,6 triệu người.

Với quy mô dân số và tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, TP.HCM là đại đô thị lớn nhất cả nước, đồng thời là tâm điểm sôi động của thị trường bất động sản, với nguồn cung và nhu cầu đa dạng.

CĂN HỘ XANH TRONG TẦM MẮT - “LIỀU THUỐC DƯỠNG LÀNH” GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa chóng mặt cũng dẫn đến hệ lụy khi không gian sống ngày càng chật chội, áp lực hạ tầng gia tăng. Trong bối cảnh đó, những không gian sống xanh, thân thiện với thiên nhiên đang ngày càng được người dân quan tâm và ưu tiên lựa chọn. Những khu dân cư có hệ sinh thái "xanh" toàn diện từ không gian xanh, tiện ích xanh cho đến lối sống xanh đang trở thành xu hướng mới trong lựa chọn nơi an cư.

Sống kết nối với thiên nhiên giúp giảm tới 37% hormone gây căng thẳng.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra không gian sống xanh mát, cùng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường giúp gia tăng giá trị sức khỏe, tuổi thọ, chỉ số hạnh phúc của cộng đồng cư dân. Cụ thể, nghiên cứu năm 2022 của Đại học Michigan cho thấy, việc tiếp xúc với không gian xanh có thể giúp giảm tới 37% hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Nghiên cứu do Đại học Oregon thực hiện vào năm 2020 cũng chỉ ra việc thường xuyên tiếp xúc với không gian xanh ngay trong môi trường văn phòng có thể giúp giảm đến 58% nguy cơ mắc trầm cảm.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Environmental Psychology vào năm 2021 bởi Marlon Nieuwenhuis và các cộng sự cũng thấy rằng việc bổ sung cây xanh vào không gian làm việc có thể tăng năng suất lao động lên đến 15%.

Nhiều nghiên cứu và báo cáo khác cũng chứng minh việc tích hợp các yếu tố tự nhiên vào thiết kế kiến trúc có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Báo cáo The Economics of Biophilia năm 2023 của Terrapin Bright Green cho thấy, các tòa nhà văn phòng sinh thái có thể có mức giá thuê cao hơn từ 5-12% so với các thiết kế truyền thống. Các dự án kết hợp thiên nhiên có thể giúp tăng giá trị bất động sản lên tới 25%.

Ông Trần Ngọc Duy, Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản, Savills Hà Nội nhận định, việc nắm bắt xu hướng và chuyển đổi xanh sẽ giúp các chủ đầu tư có lợi thế trong việc thu hút và giữ chân khách hàng, đạt tỷ lệ lấp đầy nhanh hơn và có thể chào bán, cho thuê với mức chi phí tốt hơn. Bởi các dự án xanh không chỉ phục vụ mục tiêu chung của toàn cầu và Chính phủ về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, mà còn phục vụ nhu cầu thực tế của người dân.

“Mặc dù chi phí đầu tư xây dựng ban đầu cho các công trình xanh có thể cao hơn so với loại dự án truyền thống, song việc vận hành bền vững mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn và tiết kiệm hơn, đặc biệt trong việc giảm chi phí năng lượng tiêu thụ", ông Duy nói.

KHI THIÊN NHIÊN "CHẢY" TRONG TỪNG MẠCH BÊ TÔNG

Trong những năm gần đây, thiết kế ưa sinh học (biophilic design) đang trở thành xu hướng nổi bật trong kiến trúc bất động sản, đặc biệt là ở các dự án cao cấp. Mục đích cốt lõi của thiết kế này là mang đến nguồn năng lượng tích cực từ thiên nhiên, tạo ra môi trường sống an yên bất chấp điều kiện bên ngoài. Nhờ đó, con người có thể cảm nhận được sức mạnh phục hồi và sự cân bằng tinh thần mà thiên nhiên ban tặng.

Trước nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, các dự án bất động sản hiện đại buộc phải thay đổi tư duy phát triển, đầu tư bài bản và hướng đến những giá trị sống xanh, sống bền vững. Dẫn đầu xu hướng đó tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM chính là La Pura - dự án tiên phong theo mô hình đô thị xanh trong tầm mắt, “thành phố dưỡng lành”.

La Pura ứng dụng biophilic design, lồng ghép tối đa cây xanh vào không gian sống đô thị, tạo hiệu ứng "xanh trọn tầm mắt".

Thiên nhiên chảy trong từng mạch bê tông là tinh thần cốt lõi được thổi hồn vào từng đường nét kiến trúc của La Pura. Tại đây, thiên nhiên hiện diện trong từng ngõ ngách khi dự án có hệ thống cảnh quan đa tầng độc đáo với 4 tầng cảnh quan nổi bật, 10 tầng cây xanh bao phủ.

Ấn tượng nhất là mặt tiền dài 300 mét được phủ kín bởi cây xanh, đóng vai trò như một dải lọc không khí tự nhiên, giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn từ tuyến giao thông lớn. Ngoài ra, cư dân còn có thể thư thái trong những khu vườn liên kết, nơi gắn kết con người với thiên nhiên.

Mặt tiền xanh 300m là điểm nhất đặc biệt của La Pura tại Quốc lộ 13, trung tâm Đông Bắc TP.HCM.

Đặc biệt, La Pura còn sở hữu không gian sống "all-in-one" đầy đủ tiện nghi với hơn 100 tiện ích nội khu độc đáo, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng tại chỗ từ mua sắm, thư giãn, thể thao đến chăm sóc sức khỏe như: vườn treo thác nước, cầu hoa trên cao, đường chạy bộ non-stop giữa thiên nhiên, 12 hồ bơi “sky pool” đa phong cách, hàng chục khu vườn dưỡng lành,…

Mỗi trải nghiệm vui chơi, giải trí tại La Pura là cơ hội để con người hòa mình vào không gian thiên nhiên xanh mát, tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh an yên hiếm có giữa lòng thành phố tấp nập.