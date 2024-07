Đi xem nhà mẫu, trúng nhà thật trị giá hơn 1 tỷ đồng

Khách hàng Trần Đình Duy là chủ nhân của giải thưởng đặc biệt - căn hộ EHome Southgate trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

“Khi có ý định mua nhà, cách đây hơn 1 tháng tôi đến tham quan nhà mẫu Akari City và được hướng dẫn điền lá thăm tham gia chương trình Xem nhà mẫu - Trúng nhà thật nhưng không nghĩ mình sẽ trúng. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi trở thành chủ nhân may mắn nhất của chương trình này”, anh Duy chia sẻ.

Được biết, trước đó anh Duy cũng đã đến tham quan dự án Waterpoint của Nam Long để tìm hiểu sản phẩm, chọn chốn an cư cho cả gia đình. Anh đánh giá cao về chất lượng môi trường sống, hệ thống tiện ích tại Waterpoint, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình 3 thế hệ.

Lễ rút thăm và công bố kết qủa chương trình "Xem nhà mẫu - Trúng nhà thật".

Đây là lần thứ 3 Nam Long tổ chức chương trình “Xem nhà mẫu - Trúng nhà thật” với mục đích mời khách hàng đến tham quan nhà mẫu các dự án mà chủ đầu tư đang triển khai: EHome Southgate (Long An), Akari City (Bình Tân), Mizuki Park (Bình Chánh) và Waterpoint (Long An); tạo điều kiện để khách hàng “tận mục sở thị” tính ưu việt của sản phẩm, hệ thống tiện ích, tiến độ xây dựng và đặc biệt là cộng đồng cư dân đã và được hình thành tại các dự án, khu đô thị do Nam Long đầu tư.

Chương trình năm nay diễn ra từ 1/12/2023 - 10/6/2024, thu hút hàng ngàn lượt khách hàng tham dự.

Căn hộ EHome Southgate - giải thưởng đặc biệt của chương trình là dòng sản phẩm tâm huyết của Nam Long với sứ mệnh “Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng”. Đây cũng là dự án EHome đầu tiên có sự tham gia của đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad. Dự án có quy mô 4,5ha, tọa lạc tại cửa ngõ khu đô thị Waterpoint, thụ hưởng môi trường sống chất lượng quốc tế. Ra mắt năm 2021, đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao hơn 700 căn hộ EHome Southgate, đón hơn 500 gia đình về an cư.

Ngoài giải thưởng đặc biệt căn hộ EHome Southgate, chương trình cũng đã xác định chủ nhân của 9 giải thưởng còn lại: 1 Giải Nhất là 1 Tivi Sony 4K 55 Inches; 1 Giải Nhì là 1 Tủ lạnh Electrolux, 1 Giải Ba là 1 Máy Giặt Toshiba và 6 Giải May Mắn, mỗi giải 1 Nồi chiên Philips.