Bất động sản dân cư chưa nhiều đột phá trong quý 2/2025

Theo Công ty Chứng khoán MBS, quý 2/2025, ngành bất động sản dân cư chưa có nhiều đột phá. Trong đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản dân cư mà MBS Research theo dõi chưa thể hiện được sự nổi bật, khi không ghi nhận hoạt động bàn giao ở những dự án mới, mà chủ yếu tiếp tục bàn giao từ các sản phẩm còn lại, thuộc một số dự án cũ trước đó. Điển hình là NLG: Akari giai đoạn 2 & Nam Long Cần Thơ; KDH: The Privia; DXG: Gem Skyworld; PDR: Bắc Hà Thanh.

Tuy nhiên, “kết quả quý 2/2025 không hàm ý về khả năng thấp đối với việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm, hay lợi nhuận năm 2025 của những doanh nghiệp này, bởi thực tế, các doanh nghiệp đều có dự án gối đầu và được kỳ vọng bàn giao vào nửa cuối năm 2025 (NLG: phân khu Park Village và The Aqua thuộc Southgate, KDH: The Foresta, PDR: Thuận An 1&2). Vì vậy, việc bàn giao tại các dự án mới sẽ là cơ sở để kỳ vọng về một kết quả tích cực trong năm 2025 của các doanh nghiệp tiêu biểu ngành bất động sản”, MBS nhận định.

Còn trên thị trường bất động sản, MBS cho biết ở một số địa phương như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại những gam màu sáng tối đan xen. Cụ thể, nửa đầu năm 2025, thị trường Hà Nội đã có sự phân hóa rõ rệt về mức tăng trưởng của loại hình cao tầng và thấp tầng.

Trong đó, đối với thị trường thấp tầng, nguồn cung tăng trưởng mạnh và lượng tiêu thụ tốt, nhưng thị trường cao tầng thì chững lại sau giai đoạn tăng trưởng liên tiếp, khi nguồn cung chủ yếu đến từ khu vực phía Đông – Hà Nội.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới căn hộ quý 1/2025 giảm 36% so với cùng kì khi chủ đầu tư hạn chế mở bán dự án mới. Song tỉ lệ hấp thụ lại ở mức cao, bất chấp giá bán tăng đáng kể 4,9% so với quý trước.

Về bất động sản liền thổ, nguồn cung mới quý 1/2025 chỉ tăng nhẹ 9% so với quý trước, song vẫn tích cực hơn đáng kể so với cùng kì khi cùng kỳ quý 1/2024 không ghi nhận nguồn cung mới. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm này chỉ đạt 53% giữa bối cảnh giá bán neo ở mức cao của quý trước và tăng 12% so với cùng kì.

Dù vậy, MSB cho rằng vẫn có nhiều tín hiệu tích cực trong quý 2/2025. Đơn cử là 5 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký đạt gần 18.4 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Trong đó, có 4.76 tỷ USD dành cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản (chiếm tỷ lệ 25,9%).

Ngoài ra, nhờ khung pháp lý sửa đổi và hoàn thiện bảng giá đất, pháp lý cho các dự án bất động sản cũng được gỡ vướng và đẩy nhanh tiến độ. Có thể kể đến một số ví dụ cho việc này như: phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/5000 phân khu C4 của Đồng Nai & phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Aqua City, hay phê duyệt 148 dự án thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại tại Hà Nội.

Đặc biệt, thông tin chính thức liên quan đến sáp nhập tỉnh thành tiếp tục dẫn đến kỳ vọng về đồng bộ cơ sở hạ tầng và tăng động lực phát triển các dự án bất động sản mới. Theo MBS, đây đều là những tín hiệu tốt cho doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.