Điều chỉnh cục bộ quy hoạch gần 675 ha đất tại Phú Quốc

Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 674,53ha, chiếm 1,14% trong tổng diện tích theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Quy mô dân số dự kiến tại các địa điểm điều chỉnh cục bộ khoảng 51.500 người, tăng 42.500 người so với quy hoạch chung đã được duyệt.

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch như khu vực Bãi Khem, thị trấn An Thới với quy mô 15,19ha; khu vực cảng Bãi Đất Đỏ - Thị trấn An Thới với khoảng 17,6ha; khu vực phía Tây Nam thuộc khu đô thị An Thới, quy mô khoảng 87,86ha; Khu vực Bãi Thơm quy mô 143,5ha; Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương 203,5ha; Khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương với 55,6ha...

Tại quyết định này, Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định; hồ sơ đồ án quy hoạch chung sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng; Tổ chức lập điều chỉnh và phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực trên. Việc chỉ đạo thực hiện tuân theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực quy hoạch, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian chung của Đảo.

Riêng về vấn đề chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ sang đất có mục đích khác phải tuân thủ theo Luật Đất đai, pháp luật lâm nghiệp. Đồng thời, phải có giải pháp trồng rừng bổ sung để bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc, tầm nhìn tới năm 2030.

Với trường hợp chuyển đổi đất rừng tại một số khu vực, UBND Kiên Giang cho biết, khu vực này hầu hết là cây bụi, cây keo lá tràm của người dân trồng rừng, không thuộc rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn. Do đó, phù hợp với quy hoạch chuyển đổi làm khu sinh thái.