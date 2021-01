Số lượng dự án mở bán trong năm 2020 của các doanh nghiệp bất động sản sụt giảm do ách tắc thủ tục pháp lý cùng với tâm lý dè dặt của người mua đã đẩy hoạt động giao dịch sụt giảm. Môi giới bất động sản vì thế rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất khó khăn.

Trong ngành môi giới bất động sản nhất là trên sàn chứng khoán không thể không nhắc đến Đất Xanh. Quý 4/2020, doanh thu môi giới ghi nhận 652 tỷ đồng, giảm so với 705 tỷ đồng quý 4/2019, cả năm 2020 ghi nhận 1.940 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2019, tuy vậy, doanh thu hoạt động môi giới vẫn chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu. Doanh thu môi giới giảm dẫn đến doanh thu cả công ty năm 2020 giảm 50%, lỗ 126 tỷ đồng.

Đất Xanh đã ký quỹ 2.818 tỷ đồng cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối sản phẩm. Chủ yếu là ại các dự án khu đô thị Đất Quảng Riverside, Dự án Lộc Phát, Dự án Green Pearl Bắc Ninh, Lakeside Bàu Tràm, Dự án Sài Gòn Gateway, Dự án Khu dân cư Bàu Mạc…

Một ông lớn khác trong ngành môi giới bất động sản là Cenland cũng ghi nhận doanh thu môi giới giảm do tác động của đại dịch lên toàn thị trường. Cả năm 2020 ghi nhận doanh thu môi giới 1.037 tỷ đồng, giảm 19% so với kỳ trước.



Giảm đáng kể doanh thu hoạt động môi giới không thể nhắc đến trường hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Danh Khôi nắm giữ 95% Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD. Quý 4/2020, tập đoàn này ghi nhận 55,7 tỷ đồng từ dịch vụ môi giới bất động sản, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2019. Luỹ kế cả năm 2020, mảng môi giới mang về cho Tập đoàn Danh Khôi 199,8 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2019.



Doanh thu môi giới giảm song giá vốn của hoạt động môi giới giảm theo do dịch Covid 19 khiến quý 4 lợi nhuận vẫn tăng 172% đạt 55,8 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm Danh Khôi lãi sau thuế 62 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2019.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia là một trong những doanh nghiệp chiếm phần nhỏ thị phần môi giới bất động sản, trong năm Covid 19, hai doanh nghiệp này cũng ghi nhận mảng doanh thu dịch vụ, môi giới sụt giảm mạnh.

Tại TTC Land, doanh thu dịch vụ môi giới ghi nhận 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 là 133 tỷ đồng, tức giảm 92%. Cả năm doanh thu dịch vụ bất động sản ghi nhận 84 tỷ đồng, giảm 77% so với năm 2019. Doanh thu quý 4 năm 2020 của TTC Land chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản 516 tỷ đồn trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 129 tỷ đồng; luỹ kế cả năm, doanh thu thuần của TTC Land đạt 923 tỷ đồng, giảm 12%, lãi sau thuế 183 tỷ đồng, giảm 34%.

Tương tự, tại Bất động sản An Gia, doanh thu từ dịch vụ tư vấn và môi giới tiếp thị quý 4/2020 ghi nhận 46 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý 4/2019. Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu mảng môi giới chỉ ghi nhận 113 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm 2019. Doanh thu của An Gia năm nay chủ yếu đến từ việc bàn giao căn hộ, ghi nhận 1.628 tỷ đồng, tăng 16 lần so với năm 2019. Lãi sau thuế 444,7 tỷ đồng, tăng 25%.

Bước sang năm 2021, toàn ngành bất động sản được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như việc sửa đổi các quy định pháp luật gồm Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và Nghị định 148 sẽ rút ngắn tiến độ cấp phép xây dựng dự án, bỏ yêu cầu phân bổ vốn theo tiến độ xây dựng, hướng dẫn xử lý các lô đất thuộc sở hữu nhà nước vốn là vấn đề gây ách tắc hàng loạt dự án trong những năm qua.

Nguồn cung nhờ đó được cải thiện, tại Hà Nội, dự kiến nguồn cung sẽ tăng 40% trong khi Tp.HCM sẽ tương đương năm 2020. Hoạt động môi giới phụ thuộc vào giao dịch mua bán của khách hàng. Năm 2021 nhu cầu hấp thụ được dự báo sẽ tốt hơn nhờ vốn từ ngân hàng hấp dẫn, lợi nhuận doanh nghiệp môi giới bất động sản nhờ đó cũng được kỳ vọng khởi sắc hơn.

Dẫu vậy, vẫn sẽ có những rủi ro nhất định, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, dịch bệnh bùng phát quay trở lại có thể khiến các chủ đầu tư tạm hoãn mở bán. Thực tế, Covid 19 đang quay lại với tốc độ lây lan nhanh và hung hãn hơn cũng đe doạ một năm ảm đạm của nhiều ngành nghề, trong đó có môi giới bất động sản.