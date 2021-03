Doanh nghiệp nhà nước: Tái cơ cấu để trở thành "nòng cốt và dẫn dắt"

Cùng với việc ban hành "Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025", trong quý I/2021, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành "Tiêu chí phân loại doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, sẽ phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 được kết cấu thành 3 mục.

Mục I gồm những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm 12 ngành, nhóm ngành chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, độc quyền tự nhiên, đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội và công ích.

Mục II gồm những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần trở lên gồm 8 nhóm ngành liên quan đến: kết cấu hạ tầng quan trọng có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, lĩnh vực đảm bảo cân đối lớn nền kinh tế.

Mục III gồm những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần gồm 7 ngành, nhóm ngành thuộc một số lĩnh vực quan trọng đối với phát triển kinh tế -xã hội của đất nước như sản xuất hóa chất cơ bản, dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, thuốc lá điếu, xăng dầu...