Doanh nghiệp vì lợi nhuận với tầm nhìn phát triển bền vững

Trở thành doanh nghiệp thành công để có thể thúc đẩy sự tiến bộ hướng tới tương lai bền vững hơn. Và để đạt được mục tiêu kinh doanh, công nghệ đóng vai trò thiết yếu.

MỤC TIÊU KINH DOANH, MỤC TIÊU XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Trong một xã hội tiến bộ, kinh doanh không đơn thuần chỉ là bài toán lợi nhuận mà còn là làm sao để phát triển bền vững. Đây cũng chính là điều nhiều người trẻ đang nỗ lực theo đuổi, trong đó có Marina Trần Vũ, Giám đốc Điều hành của EQUO Việt Nam, một startup thành công với những sản phẩm “xanh” thay thế nhựa dùng một lần.

Trong buổi talkshow “Tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế”, Marina Trần Vũ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ phục vụ hiệu quả cho kinh doanh đi kèm với yếu tố bảo vệ môi trường. Những chia sẻ này nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà sáng lập trẻ bởi đây chính là xu hướng phát triển của tương lai.

Tại buổi tọa đàm, CEO trẻ đã chia sẻ những góc nhìn riêng về việc cân bằng giữa sứ mệnh vì cộng đồng với kinh doanh vì lợi nhuận. Đối với Marina Trần Vũ, EQUO Việt Nam không phải là một tổ chức phi lợi nhuận; EQUO Việt Nam kinh doanh vì lợi nhuận, với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp thành công để có thể tác động, thay đổi thói quen tiêu dùng sản phẩm nhựa ở một quy mô lớn hơn.

Chính điều này đã khiến EQUO Việt Nam cân nhắc lựa chọn các sản phẩm công nghệ có hiệu năng mạnh mẽ và vận hành ổn định để hỗ trợ và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, đồng thời vẫn phải đảm bảo yếu tố trách nhiệm với xã hội và môi trường. Đó cũng chính là lý do startup này tin tưởng vào HP, nhãn hiệu hàng đầu về đổi mới sáng tạo cùng tầm nhìn hướng đến những giá trị bền vững, không ngừng mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng và có chứa thành phần tái chế, thân thiện với môi trường.

HP là một nhãn hiệu tiên phong trong việc bảo vệ môi trường khi cam kết cắt giảm 75% lượng nhựa sử dụng trong khâu đóng gói bao bì cho tới năm 2025, giảm 30% phát thải khí nhà kính cho tới năm 2025. Và HP đang hướng đến mục tiêu trở thành công ty công nghệ bền vững nhất thế giới đến năm 2030.

ĐẦU TƯ VÀO GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HP

Chia sẻ về vấn đề sử dụng chi phí hợp lý của các startup và nhu cầu trang bị thiết bị công nghệ để hỗ trợ làm việc, vận hành công ty, CEO Marina Trần Vũ nói: “Đối với một startup mới thành lập, thì cũng có những hạn chế về chi phí, nên tôi có xu hướng đầu tư những sản phẩm có độ bền cao, để giảm chi phí và thời gian sửa chữa, cũng như để đảm bảo hiệu quả công việc”.

Với những yêu cầu này, HP đã gợi ý cho EQUO Việt Nam bộ giải pháp gồm laptop EliteBook x360 830 G8, màn hình máy tính dòng E và máy in LaserJet M236dw. Đây là các sản phẩm được trang bị nhiều tính năng thông minh phục vụ nhu cầu công việc.

Sở hữu thiết kế xoay gập linh hoạt với bốn chế độ sử dụng, EliteBook x360 830 G8 đột phá với bộ xử lý Intel Core thế hệ 11, đi kèm đồ họa tích hợp Iris Xe cho hiệu năng linh hoạt, mạnh mẽ, thêm sức mạnh bứt phá cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm còn trang bị nhiều tính năng giúp doanh nghiệp đáp ứng với mô hình làm việc kết hợp – hybrid working.

Nổi bật là công nghệ âm thanh tối ưu cho các cuộc họp online diễn ra ngày càng thường xuyên ở thời điểm hiện tại. Hệ thống loa kép được tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen mang lại âm thanh rõ ràng với chất âm phong phú; ba micro cùng tính năng lọc tiếng ồn bằng công nghệ AI để tiếng nói thu vào được trong trẻo, đảm bảo các cuộc họp sống động như gặp mặt trực tiếp.

HP EliteBook 800 series G8 với thiết kế linh hoạt, cao cấp cùng hiệu năng vượt trội.

Để mở rộng không gian làm việc, màn hình máy tính HP dòng E giúp kết nối từ laptop ra màn hình kích thước lớn cũng là một sự đầu tư đáng cân nhắc để nâng cao hiệu suất làm việc, phù hợp cho những công việc cần xử lý nhiều số liệu, bảng biểu, hoặc làm việc với những bản vẽ kỹ thuật có độ chi tiết cao.

Đồng thời, các thiết bị hiển thị này cũng tích hợp sẵn công nghệ HP Eye Ease luôn bật, vừa giảm ánh sáng xanh vừa đảm bảo độ chính xác màu cùng chất lượng hiển thị sắc nét sẽ giúp người dùng bảo vệ mắt tốt hơn khi làm việc liên tục trong thời gian dài.

Mở rộng không gian làm việc và bảo vệ mắt với màn hình HP dòng E.

Trong khi đó, máy in LaserJet M236dw lại gây ấn tượng nhờ tính năng in hai mặt cực nhanh và wifi băng tần kép giúp kết nối ổn định để việc in ấn không bị gián đoạn.

Đặc biệt, với ứng dụng HP Smart cài đặt ngay trên điện thoại, người dùng sẽ có thể in các tài liệu công việc từ bất cứ nơi đâu, ngay cả khi không ở cạnh máy in. Và chỉ bằng vài thao tác đơn giản, ứng dụng còn cho phép scan chất lượng cao các tài liệu quan trọng và gửi đi qua email hoặc sao lưu luôn trên cloud để tiện cho việc in từ xa.

Dòng máy in HP LaserJet M200 có thiết kế nhỏ gọn, cài đặt dễ dàng, tốc độ in hai mặt nhanh chóng.

CEO Marina Trần Vũ cũng đánh giá cao về độ bảo mật của các thiết bị công nghệ HP trong thời đại 4.0 khi mà có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tấn công mạng. Dòng máy tính EliteBook trang bị cảm biến vân tay một chạm, tùy chọn nhận diện khuôn mặt bằng hệ thống camera hồng ngoại giúp bảo mật đăng nhập thiết bị; tùy chọn màn hình chống nhìn trộm HP Sure View giúp bảo vệ thông tin quan trọng khi sử dụng máy tính tại nơi đông người; công nghệ tự phục hồi BIOS HP Sure Start giúp bảo vệ thiết bị trước các cuộc tấn công nhằm vào BIOS.

Ngoài ra, các yếu tố giúp hỗ trợ và đảm bảo vận hành trơn tru như độ bền, tính ổn định cao, ít hỏng hóc, cũng như tính thân thiện môi trường cũng là điều khiến vị CEO trẻ này yêu thích ở HP. Các sản phẩm của HP đạt tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả Energy Star, tiêu chuẩn môi trường TCO Epeat hoặc Blue Angel. Về mặt lâu dài, sử dụng những sản phẩm công nghệ ổn định, bền bỉ sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, dành nguồn lực để đầu tư cho các mục tiêu quan trọng khác.

Nắm trong tay các công nghệ đắc lực từ HP, EQUO Việt Nam đang tiến ngày càng gần hơn mục tiêu của mình. Kinh doanh hiệu quả song hành cùng bảo vệ môi trường là điều hoàn toàn có thể đạt được.

