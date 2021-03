Dòng tiền vào thị trường giảm mạnh trong tháng 2

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng khá tích cực.

Cụ thể, chỉ số VN-Index đạt 1.168,47 điểm, tăng 10,59% so với cuối tháng 1/2021; VNAllshare đạt 1.124,14 điểm, tăng 10,76%; VN30 đạt 1.173,60 điểm, tăng 11,95%. Các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng nhiều gồm: ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 21,41%; ngành năng lượng (VNENE) tăng 19,72% và ngành tài chính (VNFIN) tăng 17,28%.

Trong bối cảnh các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2, dòng tiền đổ vào thị trường lại giảm đáng kể.

Thống kê cho thấy, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng đạt trên 8,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 208.290 tỷ đồng, lần lượt giảm 43,8% và 38% so với tháng 1/2021. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 13.880 tỷ đồng/phiên, khối lượng giao dịch đạt trên 554 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giảm 17,34% về giá trị và 25% về khối lượng.

Nguyên nhân dòng tiền giảm mạnh được lý giải là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, nhà đầu tư ít chú ý đến thị trường do có nhiều việc phải giải quyết. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, thanh khoản thị trường tháng 2/2021 ghi nhận sự tăng trưởng cao với khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 129,4% và giá trị giao dịch bình quân phiên tăng hơn 204%.

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), tổng khối lượng CW giao dịch trong tháng 2 đạt trên 359,4 triệu CW, tương đương tổng giá trị đạt 1.420 tỷ đồng. Thanh khoản chứng quyền có bảo đảm cũng đi theo chiều hướng giảm chung của thị trường với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt gần 24 triệu CW, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 95,16 tỷ đồng, giảm lần lượt 26,11% và 21,05% so với tháng trước.

Cũng theo dữ liệu của HOSE, trong tháng 2/2021, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 42.670 tỷ đồng, chiếm 6,35% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Bán ròng vẫn chiếm ưu thế ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, song đà bán đã giảm, chỉ còn đạt 2.950 tỷ đồng, giảm 14,08% so với tháng 1/2021.

Tính đến cuối tháng 2/2021, trên HOSE có 560 mã chứng khoán giao dịch; trong đó, có 399 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 7 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu niêm yết.

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 101,5 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,36 triệu tỷ đồng, tăng 10,65% so với tháng trước và đạt khoảng 69,37% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Về hoạt động niêm yết mới và đấu giá, trong tháng 2 vừa qua, HOSE có 2 mã cổ phiếu mới được niêm yết và giao dịch, gồm cổ phiếu SVD của CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 12.300đ/cổ phiếu; cổ phiếu ADG của CTCP Clever Group với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 64.900đ/cổ phiếu.

Trong tháng này cũng đã có 12 mã CW mới giao dịch, tổng khối lượng niêm yết mới đạt 47 triệu CW. Kể từ ngày đầu tiên chính thức giao dich, đã có 322 mã CW trên 25 cổ phiếu cơ sở của 9 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.

Dự kiến, trong tháng 3/2021, HOSE sẽ chào đón thêm 2 mã cổ phiếu mới là HHP của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và VCA của Công ty Cổ phần Thép Vicasa – VNSteel, nâng tổng số cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE là 411 mã.