Đồng USD mạnh và nỗi lo lãi suất khiến giá vàng tụt 2,5% trong tuần này

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (17/9) tăng 100.000-150.000 đồng/lượng, tiếp tục giữ chênh lệch lớn so với giá quốc tế.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 150.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,4 triệu đồng/lượng và 51,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,85 triệu đồng/lượng và 66,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với sáng thứ Bảy tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm 300.000 đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng. Tuần này, khoảng cách giữa giá vàng miếng với giá vàng quốc tế tăng thêm 600.000 đồng/lượng do giá vàng trong nước không phản ánh hết mức giảm của giá vàng quốc tế.

Lúc đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay tăng 10,6 USD/oz, tương đương tăng 0,64%, chốt ở 1.676,9 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 48,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vàng hồi giá khi đồng USD yếu đi. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt tuần ở mức 109,6 điểm, giảm từ mức 109,7 điểm của phiên trước.

Tuy nhiên, USD đã tăng giá khá mạnh trong tuần này do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất với bước nhảy lớn để chống lạm phát. Nếu tính cả tuần, Dollar Index tăng gần 0,6%. Trong tuần, có lúc chỉ số đạt gần 111 điểm, mức cao nhất trong 20 năm.

Cả xu hướng tăng giá của USD và kỳ vọng lãi suất Fed đều gây áp lực giảm giá lên vàng, khiến kim loại quý này giảm 2,5% trong tuần và có lúc tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

“Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu đã kích thích một số nhà đầu tư mua vàng”, chiến lược gia trưởng Philip Streible của Blue Line Futures nhận định. Tuy nhiên, ông Streible nhấn mạnh rằng vàng đã không phát huy được vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng lớn.

Chỉ số Dollar Index trong vòng 1 năm qua.

Diễn biến giá vàng tuần tới sẽ tuỳ thuộc nhiều vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư. Thị trường đang đặt cược khả năng 75% Fed nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong lần họp này và khả năng 25% bước nhảy lãi suất tròn 1 điểm phần trăm sẽ được áp dụng.

“Có vẻ như nỗi hoảng sợ đột ngột về bước nhảy lãi suất 1 điểm phần trăm có thể được Fed sử dụng sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo đã khiến giá vàng sụt mạnh tuần này”, nhà giao dịch Tai Wong của Heraeus Precious Metals nhận định.

Hôm thứ Ba, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này không những không giảm như dự báo mà còn tăng. Báo cáo này làm dấy lên nỗi lo rằng Fed sẽ không còn cách nào khác ngoài việc duy trì tăng lãi suất mạnh tay để khống chế đà leo thang của giá cả.

Về cuộc họp tuần tới của Fed, ngoài bước nhảy lãi suất, nhà đầu tư còn chờ đợi những đánh giá của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới về tình hình lạm phát, tăng trưởng và triển vọng đường đi của lãi suất trong thời gian sắp tới.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.515 đồng (mua vào) và 23.795 đồng (bán ra), tăng 35 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức tăng trong 4 ngày trở lại đây lên 115 đồng.