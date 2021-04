Dragon Capital tiếp tục thoái vốn tại KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của KBC.



Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 781.500 cổ phiếu KBC để giảm sở hữu từ 42.892.600 cổ phiếu, chiếm 9,12% về còn 42.048.100 cổ phiếu, chiếm 8,95% vốn điều lệ tại Kinh Bắc, giao dịch được thực hiện ngày 16/4.

Trong đó, quỹ Norges bank bán ra 641.500 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán ra 140.000 cổ phiếu.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital là Amersham Industries Limited bán ra 4,3 triệu cổ phiếu KBC để giảm sở, giao dịch được thực hiện ngày 26/3 và giảm tỷ lệ sở hữu từ ngày 10,0353% xuống còn 9,1199%.

Mới đây, KBC vừa có văn bản giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt 319,8 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ (1.041 tỷ đồng) và tăng 8% so với báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán (297,38 tỷ đồng).

Còn trên Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán đạt 43,56 tỷ đồng, tăng 9% so với báo cáo năm 2020 chưa kiểm toán (40,08 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía KBC, lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng năm 2020 đã kiểm toán tăng so với báo cáo chưa kiểm toán là do công ty điều chỉnh giảm thuế TNDN theo hướng dẫn của Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 do Chính phủ ban hành về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 vê giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán tăng so với BCTC chưa kiểm toán là do bút toán điều chỉnh giảm giá vốn khu công nghiệp của kiểm toán và bút toán giảm thuế TNDN tại báo cáo riêng.

Ngoài ra, công ty cũng giản trình về vấn đề cần nhấn mạnh: Tại ngày 30/12/2020, KBC và công ty con là Công ty TNHHMTV Tràng Cát có ký thoả thuận về cơ cấu nợ, ứng vốn, trả nợ số 3012/2020/BBTT/PVB-KBC-TCC theo nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc cam kết thực hiện nghĩa vụ nhận trả nợ PVCombank. Thoả thuận này là phụ lục bổ sung cho hợp đồng thế chấp tài sản giữ Tràng Cát và Ngân hàng Thương mại Phương Tây, nay được sáp nhập thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) và hợp đồng này đã được thuyết minh trên các BCTC đã được kiểm toán từ năm 2013 đến nay.

Mặt khác, tính đến 31/12/2020, công ty và các bên được đảm bảo bởi hợp đồng thế chấp trên vẫn còn dư nợ gốc, lãi và hợp đồng thế chấp vẫn còn có hiệu lực. Vì vậy, công ty và công ty con là Công ty TNHH MTV Tràng Cát (chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tràng Cát đang được thế chấp theo hợp đồng thế chấp nêu trên) đã ký kết thoả thuận nêu trên để toàn bộ khoản nợ còn lại của công ty và các đối tượng nêu trong hộ đồng thế chấp năm 2013 tiếp tục được cơ cấu đến năm 2030. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Công ty TNHH MTV Tràng Cát đã được vay mới thêm 2.500 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020 kịp nộp tiền sử dụng đất cho Khu đô thị Tràng Cát vào cùng ngày.

Nhờ đó, Công ty Tràng Cát cơ bản hoàn thành tiền sử dụng đất cho Khu đô thị Tràng Cát giúp cho Dự án gia tăng giá trị, đem lại lợi ích cho cổ đông và gia tăng giá trị cho cổ phiếu KBC.

Được biết, năm 2020, tổng giá trị đầu tư trực tiếp vào các dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị của KBC là 4.517,5 tỷ đồng, gấp 6,18 lần so với năm 2019. Cụ thể, KBC tập trung triển khai đầu tư hạ tầng các dự án như:

- Khu đô thị Tràng Cát đã đầu tư 3.502,8 tỷ đồng để hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và chính quyền Thành Phố Hải Phòng đã bàn giao hiện trạng đất trên thực địa cho Công ty để làm các thủ tục triển khai, đầu tư xây dựng dự án. Đây là đại đô thị ở Hải phòng sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển của Hải phòng và đem lại lợi ích vô cùng lớn cho cổ đông trong nhiều năm tới.

Tổng giá trị đầu tư của KBC vào công ty con tính theo giá trị ghi sổ và giá trị thuần tại ngày 31/12/2020 là 7.205,6 tỷ đồng, tăng 18,25% so với năm 2019, chủ yếu do Công ty mẹ góp vốn vào công ty con là TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát là 1.000 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng là 108,4 tỷ đồng.

- Khu công nghiệp Nam sơn Hạp Lĩnh đã đầu tư 319,1 tỷ đồng cho việc đền bù thêm 85 ha, san lấp và khảo sát xây dựng, xây dựng nhà máy nước sạch. Tổng giá trị đã đầu tư vào Khu công nghiệp này là 776.8 tỷ đồng tăng 69.7% so với năm 2019. Đầu năm 2021 dự án đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đủ điệu kiện tiếp tục thu hút FDI trên toàn bộ diện tích của dự án trên quy mô 300 ha, đã đền bù 185 ha.

- Khu công nghiệp Quang Châu đã đầu tư 328 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù khoảng 70 ha, xây dựng nhà máy nước sạch giai đoạn 3 với công suất 5.000m3/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 3 với công suất 10.000m3/ngày đêm.

- Khu đô thị Tràng Duệ đã đầu tư 186,4 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện các căn nhà phố thương mại.

- Khu công nghiệp Tân Phú Trung đã đầu tư 86,15 tỷ đồng để đền bù, xây dựng hạ tầng (san lấp, làm đường, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh,v..)

- Khu đô thị Phúc Ninh đã đầu tư là 79,1 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thiện mặt ngoài 71 căn biệt thự và liền kề. Thi công phần móng 15 căn biệt thự đơn lập. Dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý quan trọng để tiếp tục ghi nhận doanh thu trong năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu KBC giảm 400 đồng về 37.900 đồng/cổ phiếu.