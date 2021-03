Du lịch nội địa sẵn sàng trở lại

Nhiều gói khuyến mại hấp dẫn, khách đặt tour tăng cao… là những tín hiệu tích cực về du lịch nội địa, cho thấy làn gió khởi sắc của thị trường du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Du khách Việt cũng ngày càng biết cách lựa chọn để tận hưởng những chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.

DU LỊCH "PHÁ BĂNG"

Một nghiên cứu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) dự báo theo kịch bản lạc quan nhất, du lịch sẽ dần phục hồi từ cuối tháng 3/2021. Dự báo này đang trở nên khả thi khi nhu cầu du lịch vào mùa hè đang "nóng" trở lại, nhiều công ty du lịch thành viên WTTC báo cáo lượng đặt phòng trước tăng đáng kể.

Tại Việt Nam, hoạt động du lịch sôi động ngay từ cuối tháng 2. Thống kê từ một đơn vị lữ hành uy tín trong ngành cho thấy giai đoạn 22 - 28/2, lượng khách mỗi ngày của công ty tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó và sang tuần đầu tháng 3, lượng khách tiếp tục tăng gấp 5 lần. Du khách chủ yếu đặt combo vé máy bay - phòng khách sạn thay vì đặt tour trọn gói như trước. Địa điểm thường được lựa chọn là các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng biển miền Trung.

Không khí tấp nập, sôi động của thị trường du lịch là tín hiệu đáng mừng phản ánh dấu hiệu phục hồi của nhu cầu du lịch trong nước. Trước đó, nghiên cứu về xu hướng du lịch 2021 từ Booking.com cũng chỉ ra 65% khách du lịch Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ rất nóng lòng được du lịch trở lại. Thời gian ở nhà khiến chúng ta khao khát thế giới bên ngoài hơn bao giờ hết với 52% du khách muốn đi du lịch nhiều hơn trong tương lai để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất của năm 2020.

"Giá vé máy bay và phòng nghỉ đang rất rẻ, lại có thêm nhiều combo tiện lợi và ưu đãi nên nhóm mình đã quyết định thực hiện ngay chuyến đi biển bỏ lỡ từ giữa năm ngoái.", Minh Anh (Hà Nội) cho biết.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định khi thị trường nội địa là "phao cứu sinh" của ngành du lịch, người dân sẽ khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Giảm giá không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu mà quan trọng hơn là sản phẩm cần có tính cá biệt hóa cao, đem lại nhiều giá trị, trải nghiệm thú vị.

MỞ CÁNH CỬA DU LỊCH VỚI "CHÌA KHÓA VẠN NĂNG"

Đón đầu làn sóng phục hồi của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tăng tốc và tung ra thị trường những sản phẩm du lịch mới mẻ, sáng tạo. Bên cạnh các ứng dụng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số, những mô hình dịch vụ mới cũng góp phần không nhỏ trong việc gia tăng quyền lợi, trải nghiệm và thúc đẩy tăng trưởng du khách. Trong đó, tiên phong cho xu hướng này có thể kể đến FLC Digicom với bộ sản phẩm thẻ bay, thẻ nghỉ dưỡng thông minh.

Dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen, sở thích của khách hàng, các sản phẩm thẻ được tối ưu hóa tính năng, phù hợp nhu cầu linh hoạt của nhiều đối tượng. Theo đó, với thẻ FLC Weekday Vacation, khách hàng có thể mua trọn gói kỳ nghỉ sang trọng tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao của Tập đoàn FLC cho cả gia đình trong 3 - 5 năm, đồng thời tiết kiệm chi phí lên đến 55%. Việc di chuyển trong mỗi chuyến đi cũng trở nên thuận tiện nhờ bộ thẻ trả trước Bamboo Pass.

Trong đó, phiên bản Unlimited cho phép bay không giới hạn và Dynamic được sử dụng bay linh hoạt tất cả chặng bay nội địa và quốc tế trên mọi hạng vé. Với các hạn mức và thời gian thanh toán riêng theo từng hạng thẻ, du khách có thể dễ dàng sắp xếp các kế hoạch bay - nghỉ dưỡng để tận hưởng tối đa trong mỗi hành trình.

Bên cạnh đó, việc liên kết giữa các doanh nghiệp cũng được xem là chìa khóa để tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, tạo nên các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi sở hữu thẻ thành viên FLC Lotus Membership, khách hàng không chỉ được sở hữu bộ đôi quyền lợi Bay Bamboo - Nghỉ dưỡng FLC mà còn được trao đổi kỳ nghỉ với các khu liên kết đẳng cấp khác như: hệ thống Grand Silk Path tại Sa Pa, Huế; Pao's Sapa Leisure, Four Points by Sheraton Danang; Khách sạn Altara Suites Managed By Ri-Yaz (Khách sạn thuộc tập đoàn Alphanam); Khách sạn Dusit Princess Moonrise Phu Quoc.

"Thông thường mua vé máy bay hay phòng nghỉ thì mức ưu đãi cao nhất mình nhận được là 10%. Còn với thẻ thành viên của FLC Lotus Membership, bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, mình còn được hưởng thêm nhiều "bonus" như trải nghiệm các nhà hàng, quán bar và spa sang trọng, bảo lưu quyền lợi linh hoạt, chủ động thay đổi lịch trình theo nhu cầu cá nhân. Mình tìm hiểu thì một số thẻ không định danh còn có thể sử dụng như quà tặng, khá độc đáo và thiết thực", anh Minh Hoàng (Hà Nội) nhận định.

Việc lên kế hoạch cho những chuyến đi sẽ trở nên dễ dàng nếu tận dụng tối đa những công cụ hỗ trợ thông minh của thời đại số. Và sự sôi động của những chuyến đi, dù là khám phá vùng đất mới, hay ghé thăm một địa điểm đã quen thuộc cũng sẽ là cơ hội để khám phá trọn vẹn một Việt Nam đầy sức sống, đa dạng trải nghiệm và tràn ngập niềm vui.