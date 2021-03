Epson ra mắt máy in ảnh mới đáp ứng yêu cầu cao từ nhiếp ảnh gia

Epson vừa ra mắt 4 model máy in ảnh nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, có khả năng đáp ứng tối đa các yêu cầu về nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đây là các sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng hiện đại, có khả năng tạo ra các bản in có chất lượng vượt trội.

MÁY IN CÓ KHẢ NĂNG PHỤC CHẾ MÀU THEO PANTONE LÊN ĐẾN 99%

Đối với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những người hoạt động trong ngành sản xuất nghệ thuật, chất lượng bản in luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, SureColor SC-P7530 (24 inch~61 cm) và SC-P9530 (44 inch~1,1 mét) là hai dòng máy in khổ lớn 12 màu mực đầu tiên của Epson có lợi thế về phục chế màu theo Pantone lên đến 99%.

Được trang bị hệ thống mực in tiên tiến UltraChrome PRO12 cùng công nghệ K3 (bao gồm 3 màu Black, Gray và Light Gray), cả hai dòng máy đều có không gian màu rộng hơn khi được thêm màu mực Orange (cam), Green (xanh lá) và Violet (tím) giúp màu sắc ấn tượng và có độ chính xác cao hơn.

Với việc sử dụng công nghệ tăng cường độ đen, hai dòng máy in ảnh mới này của Epson cũng tạo ra màu đen sâu và chuẩn xác hơn, bản in sống động hơn. SC-P7530 và SC-P9530 hỗ trợ cho việc in trên các loại giấy khác nhau như giấy mỹ thuật, giấy ảnh hay canvas, và nhiều loại khác nữa, mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho các nhiếp ảnh gia yêu thích sự phóng khoáng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Các đầu in thế hệ mới của Epson còn được thiết kế 800 lỗ phun cho mỗi màu mực, giúp máy in phun ra các hạt mực chính xác và loại bỏ các lỗi in sai. Thêm vào đó, nhờ đầu in PrecisionCore MicroTFP có độ phân giải 300dpi cùng 12 kênh màu trên đầu in, bản in của SC-P7530 và SC-P9530 luôn đạt độ ổn định cao, chuyển tông màu mịn màng và phục chế màu chính xác.

Không dừng lại ở đó, Epson còn nâng cao các tiêu chuẩn công nghiệp cho việc in bản proof trong ngành bao bì và trung tâm chế bản chuyên nghiệp. Theo đó, với công nghệ đo đạc, kiểm tra và chỉnh sửa màu sắc hiện đại, người dùng sẽ làm việc hiệu quả và tự tin hơn. Với chức năng SpectroProofer, SC-P7530 và SC-P9530 cho phép việc đo màu được tiến hành nhanh hơn cũng tự động hóa kiểm tra màu trên máy in giúp người dùng có thể đoán trước được kết quả in.

Máy in ảnh 12 màu mực khổ lớn mới nhất của Epson còn được trang bị những cải tiến từ màn hình cảm ứng màu 4.3 inch với giao diện người dùng mới, cùng bộ dẫn giấy cuộn hiện đại dễ dàng thao tác cho người sử dụng.

TRẢI NGHIỆM CHẤT LƯỢNG IN VƯỢT TRỘI

SureColor SC-P703 và SureColor SC-P903 đều là sự lựa chọn dành cho những người sáng tạo có con mắt tinh tường đến từng chi tiết nhỏ nhất để sản phẩm đạt được tính thẩm mỹ tuyệt đối. Theo đó, chất lượng đầu ra của cả 2 máy in được nâng cao nhờ khai thác triệt để độ đậm của màu đen và mở rộng gam màu xanh blue tốt hơn.

Được trang bị bộ mực in UltraChrome PRO10, SureColor SC-P703 và SureColor SC-P903 cung cấp những dải màu rộng nhất cho cả ngành nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa. Không những vậy, so với các dòng máy in trước, SC-P703 và SC-P903 có không gian màu rộng hơn tới 5%.

Đồng thời, cả hai loại mực Matte Black (MK) và Photo Black (PK) đi kèm với nhiều chức năng tích hợp sẵn, nên vệc sử dụng SureColor SC-P703 và SureColor SC-P903 dễ dàng và thuận tiện, giảm thiểu đáng kể thời gian gián đoạn khi chuyển đổi giữa giấy in mỹ thuật và giấy in ảnh.

Với việc mở rộng gam màu xanh blue không những giúp máy in tạo ra những gam màu chính xác hơn mà còn mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu nhiều mảng màu đen trên giấy bóng hơn khi kết hợp cùng chế độ Max Quality - Chất lượng tối đa (Carbon Black).

Đặc biệt, dòng SC-P703 và SC-P903 còn cho phép người dùng dễ dàng quản lí nhiều máy in từ một máy tính, thiết lập lại quy trình in ấn mà các chuyên gia thường thực hiện. Không chỉ vậy, máy in còn cho phép người dùng theo dõi quá trình in thông qua giao diện người dùng được hiển thị trên màn hình. Cả hai mẫu máy mới cũng được Epson trang bị bộ phận giữ giấy cuộn không trục cùng khả năng nạp giấy mượt mà thông qua chức năng Nạp tờ Tự động (Automatic Sheet Feeder).

Các dòng máy in ảnh thế hệ mới của Epson hiện đang được phân phối tại Việt Nam thông qua các đối tác ủy quyền.

