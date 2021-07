Epson thắng lớn tại iF Design Award 2021

Thông tin từ Tập đoàn Seiko Epson (TSE: 6724, “Epson”), 5 sản phẩm giành giải thưởng iF Design Award 2021 (được tổ chức bởi iF International Forum Design GmbH có trụ sở tại Hanover) gồm: máy in ảnh chuyên nghiệp (SC-P900/SC-P906/SC-P700/SC-P706); máy in khổ lớn (R5000/R5000L, SCR5070/SCR5070L); máy chiếu laser thông minh mini (EF-12); máy chiếu laser thông minh (EH-LS300B/EH-LS300W); và máy chiếu quảng cáo kỹ thuật số (EB-L255F/EB-L250F/EB-L200W).

Tại iF Design Award năm nay, các sản phẩm của Epson đã xuất sắc vượt qua vòng thẩm định gắt gao và được bình chọn bởi hội đồng giám khảo gồm 98 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới.

Các sản phẩm tại iF Design Award được đánh giá theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm tính thực tế, sự sắc sảo, tính phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, mức độ tỉ mỉ và sáng tạo, chức năng, hiệu quả sử dụng, tính an toàn, thẩm mỹ và thiết kế đa năng.

Được dẫn dắt bởi Tập đoàn Seiko Epson của Nhật Bản, Công ty Epson đạt doanh số khoảng 1 nghìn tỷ Yên Nhật trên toàn cầu/năm. Tại Việt Nam, Epson Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 1/4/2018 bởi Tập đoàn Seiko Epson và Epson Singapore.