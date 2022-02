FCN bị phạt hơn 1 tỷ đồng tiền thuế

Theo đó, Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với FCN. Đối với thuế giá trị gia tăng, công ty hạch toán giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ các hóa đơn của các dự án không có doanh thu. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Điều 1, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty hạch toán chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Điểm 2.3, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 1,06 tỷ đồng.

Thời gian qua, sóng cao kỷ lục chưa từng có ở cổ phiếu FCN nhờ được đánh giá hưởng lợi nhất nhờ đầu tư công kể từ khi thị trường rò rỉ thông tin Quốc hội chính thức bàn về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng trong đó có đến gần 114.000 tỷ đồng dành cho kết cấu hạ tầng. Trong vòng hai tháng, thị giá FCN tăng gấp hơn hai lần từ 16.000 đồng lên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, ngay sau khi có tin chính thức, Quốc hội thông qua, Chính phủ đưa ra chi tiết gói này, cổ phiếu FCN lập tức quay đầu giảm. Tính từ đỉnh tháng 1/2022, giá của FCN đã giảm hơn 36%, hiện đang neo ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu. Đáng lưu ý, trước khi thị giá FCN giảm, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp này đã thoát hàng thành công.

Diễn biến cổ phiếu FCN.

Điều mà nhiều nhà đầu tư mong mỏi nhất ở FCN chính là kết quả tài chính quý 4 sẽ bứt phá, đây cũng là lý do mà thị giá FCN dựng ngược trong cuối năm 2021.

Tuy nhiên, trong một báo cáo vừa công bố, FCN còn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh trong quý 4/2021. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 4/2021 đạt 51 tỷ đồng, giảm đến gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu nhất là do Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ chào thầu và triển khai các dự án của khách hàng. Chi phí lãi vay đã thế tăng mạnh 22,2% do dự án Metroline 3 Hà Nội dừng triển khai, kéo dài thời gian vay vốn.

Tính chung cả năm 2021, FCN ghi nhận doanh thu thuần tăng 10% so với thực hiện năm 2020, lên hơn 3,484 tỷ đồng. Trong năm, loạt chi phí đồng loạt tăng như chi phí tài chính tăng 53%, do tăng chi phí lãi vay và thuê tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 14% và 4%.

Do đó, FCN thu về hơn 108 tỷ đồng lãi ròng, giảm 9% so với thực hiện năm trước. Đây cũng là con số lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây của FCN. Hàng tồn kho tăng mạnh cùng với tiền lãi vay trả tăng dẫn đến dòng tiền kinh doanh của FCN âm 109 tỷ đồng.