First Real đang khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản miền Trung?

Hướng đi của các “ông lớn” trong lĩnh vực địa ốc luôn nhận được quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp cùng ngành và khách hàng, “ông trùm” bất động sản miền Trung First Real cũng không ngoại lệ. Song, khách hàng và nhà đầu tư luôn thực sự tò mò về “vũ khí” để Công ty Cổ phần Địa ốc First Real khẳng định được vị thế, niềm tin trên thị trường bất động sản.

VỊ THẾ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH TỪ "CHỮ TÍN"

Nếu các ông lớn ngành địa ốc khác phải mất cả chục năm để có thể khẳng định được vị thế, niềm tin từ khách hàng thì First Real chỉ mất 2 năm để nắm vị trí số 1 tại khu vực miền Trung. Lựa chọn chiến lược mang tính khác biệt so với phần lớn đơn vị phát triển bất động sản khác trên địa bàn, First Real chọn khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam,... với chủ đạo là các bất động sản “đại chúng” mang tiêu chuẩn quốc tế.

Từ chiến lược đúng đắn được đặt trong bối cảnh khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam,.. còn nhiều lợi thế cả về quỹ đất lẫn nhu cầu thực an cư, đầu tư. First Real nhanh chóng lấy được niềm tin từ khách hàng bằng các dự án mà doanh nghiệp đã hợp tác phát triển.

Khu biệt thự cao cấp Lariviere.

Đơn cử, Khu đô thị Thương mại biển Sea View, dự án nằm trong bán kính vàng về liên kết các giá trị đẳng cấp xung quanh như Sân Golf Montgomerie Links; Tổ hợp giải trí Cocobay hay Thiên đường Cổ Cò. Đây đều thuộc những dự án đẳng cấp quốc tế, mang đến chuỗi tiện ích xung quanh đa dạng và hiện đại.

Đáng chú ý, Khu đô thị Thương mại biển Sea View có gần 1000 sản phẩm đất nền nhưng chỉ ngay trong thời gian mở bán đã có tới 455/498 lô đất tìm được chủ. Đặc biệt có khách hàng đã tin tưởng giao dịch 53 sản phẩm tại khu đô thị Sea View.

Cùng đó, dự án khu phố chợ Điện Nam Bắc có vị trí vàng khi nằm ngay trung tâm tuyến đường huyết mạch Nguyễn Tất Thành - Trần Đại Nghĩa nối dài. Nơi đây được mệnh danh như trục đường xương sống gắn kết mọi giá trị giữa 2 thành phố du lịch nổi tiếng Đà Nẵng - Hội An.

Mặc dù gặp phải những sự cố bất khả kháng khiến dự án bàn giao chậm nhưng First Real vẫn thực hiện đúng lời hứa với khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp này càng củng cố được niềm tin với người mua rằng First Real đang quyết liệt để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Hiện nay, doanh nghiệp đã bàn giao cho khách hàng đi vào sử dụng.

Đặc biệt, ngoài những dự án hợp tác phát triển thì First Real cũng đã chuyển mình thành chủ đầu tư khi triển khai các dự án nổi bật, gây đươc nhiều tiếng vang trên thị trường bất động sản, đặc biệt khu vực miền Trung như Khu biệt thự cao cấp Lariviere, Khu biệt thự biển La Mer, Khu nhà ở Thương Mại Trường Thịnh

ĐỊNH VỊ TỪ SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN

Tiếp nối những thành công từ các dự án trước đó đã thực hiện, First Real đang tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City). Đây cũng là dự án mà First đang dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản nói chung và khu vực miền Trung nói riêng.

Theo tìm hiểu, Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City) là dự án được hình thành từ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố Tam Kỳ với mục tiêu mở rộng về phía Đông và đưa đô thị tiến gần đến biển, kết nối quy hoạch, phát triển du lịch.

Dự án quy hoạch trên tổng diện tích 29,9 ha, tọa lạc tại Phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của Tam Kỳ với các trục giao thông huyết mạch của thành phố như: "Trục đường tri thức" Lê Thánh Tông, "tuyến đường thương mại" Điện Biên Phủ…

Từ đây, cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến các trung tâm hành chính, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu công nghiệp… đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, học tập, làm việc và giải trí.

Bên cạnh đó, dự án còn được quy hoạch tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một phong cách sống cao cấp, khác biệt với mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 38%, phần còn lại là cây xanh và dịch vụ công cộng lớn. Đặc biệt dự án sở hữu công viên lớn, rộng 15.500 m2. Trong khuôn viên dự án được chú trọng đầu tư xây dựng tiện ích với bệnh viện chất lượng cùng hệ thống liên kết giáo dục hàng đầu.

Hạ tầng vượt tiến độ tại dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú.

Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc First Real khẳng định: "The Trident City là dự án đáp ứng đủ các tiêu chí theo định vị sản phẩm trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi giai đoạn tới, hội tụ đủ các điều kiện về quy hoạch, chất lượng cảnh quan và công trình nhằm đem lại cơ hội an cư bền vững cho cư dân cũng như cơ hội phát triển kinh doanh cho các nhà đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thiện hạ tầng vượt tiến độ, pháp lý minh bạch và hứa hẹn đem đến sự phát triển bền vững, giá trị gia tăng cho khách hàng trong thời gian tới".