Five Star Property giao dịch thành công 100% giỏ hàng đợt 1 dự án Vinhomes Golden City

Kết quả này đánh dấu một cột mốc ấn tượng, cho thấy sức nóng của dự án cũng như năng lực triển khai thị trường thần tốc của đơn vị phân phối.

Trong bối cảnh nguồn cung cao cấp tại trung tâm Hải Phòng khan hiếm, Vinhomes Golden City ra mắt nhanh chóng làm nóng thị trường. Dự án được xem là “át chủ bài” của bất động sản khu vực. Tuy nhiên, việc toàn bộ giỏ hàng đợt 1 được giao dịch thành công trong chưa đầy 1 ngày đã thực sự khiến thị trường phải bất ngờ.

Thành công này là kết quả của một chiến lược tổng lực, phối hợp nhịp nhàng giữa nghiên cứu thị trường, xây dựng lực lượng chiến binh sales tinh nhuệ, và sự chuẩn bị truyền thông sắc sảo, tạo ra tâm thế sẵn sàng "bùng nổ" ngay tại sự kiện ráp căn.

Sự kiện “Đại chiến ráp căn” dự án Vinhomes Golden City có sự tham gia của đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư.

Đằng sau thành công ấn tượng của Vinhomes Golden City không thể không nhắc tới vai trò của các đối tác phân phối chiến lược. Trong đó, Five Star Property - đại lý phân phối chính thức dự án - “cánh tay nối dài” của chủ đầu tư Vinhomes đã góp phần đưa dự án tiếp cận nhanh chóng tới đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Với kinh nghiệm dày dặn trên thị trường, hệ thống nhân sự được đào tạo bài bản cùng khả năng nắm bắt thị hiếu khách hàng, Five Star Property đã triển khai các chiến dịch truyền thông, tư vấn, chăm sóc khách hàng bài bản, chuyên nghiệp. Nhờ đó, giỏ hàng Vinhomes Golden City nhanh chóng tạo “sóng lớn” ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Theo đại diện doanh nghiệp, “là đại lý F1 chính thức của Vinhomes tại Hải Phòng, Five Star Property không đơn thuần đóng vai trò phân phối, mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc xây dựng thị trường, định vị sản phẩm và phát triển tệp khách hàng gắn bó.

Five Star Property định hướng trở thành thương hiệu phân phối bất động sản thế hệ mới - lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy kết quả làm minh chứng, và lấy uy tín làm giá trị cốt lõi. Màn “chào sân” ấn tượng tại dự án Vinhomes Golden City là bước khởi đầu vững chắc cho hành trình mở rộng quy mô và khẳng định thương hiệu tại thị trường Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung”.

Đại diện Five Star Property (thứ 6 từ phải sang) nhận chứng nhận Đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Golden City.

Được biết, trước khi chính thức “đặt chân” tới Hải Phòng, Five Star Property đã ghi dấu ấn tại nhiều thị trường lớn với các dự án cao cấp đến từ các chủ đầu tư tên tuổi như: MIK Group (Vinhomes Wonder City, The Matrix One Premium, Imperia Signature Cổ Loa); Masterise Homes (Masteri Lakeside, Masteri Grand Avenue, Trinity Square, Lumiere Springbay).

Dự án Vinhomes Golden City có quy mô gần 240ha, sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực Dương Kinh - cửa ngõ Đông Nam thành phố Hải Phòng. Đây là vùng phát triển mới được quy hoạch đồng bộ, kết nối nhanh tới trung tâm hành chính, cầu Rào 2 - 3, tuyến cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh - Hà Nội và sân bay quốc tế Cát Bi.

Sau thành tích đạt được, thời gian tới Vinhomes Golden City sẽ “bung” bản giao hưởng xanh giữa lòng đô thị mang tên Khu Thiên Hà đến khách hàng.

Toàn dự án tích hợp đầy đủ các tiện ích đỉnh cao theo chuẩn đại đô thị Vinhomes như: Trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, công viên cây xanh và đường dạo bộ ven hồ, trung tâm thương mại, phố mua sắm sầm uất, hệ thống giao thông nội khu hoàn chỉnh.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Vinhomes Golden City còn được đánh giá cao về tiềm năng gia tăng giá trị đầu tư, nhờ vị trí kết nối thuận lợi tới trung tâm thành phố, các tuyến giao thông huyết mạch và khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với thành tích “sold out” giỏ hàng đợt 1 của dự án Vinhomes Golden City trong thời gian kỷ lục, Five Star Property đang cho thấy hình mẫu của một đơn vị phân phối bản lĩnh - chuyên nghiệp - hiệu quả, sẵn sàng bứt phá trong bối cảnh thị trường nhiều biến động nhưng đầy tiềm năng.

Five Star Property hiện đang nhận đặt chỗ cho giai đoạn 2 - đợt ra hàng tiếp theo (thuộc phân khu Thiên Hà) của dự án Vinhomes Golden City.

