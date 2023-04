Flamingo Tân Trào: Kiệt tác nghỉ dưỡng hiện đại vẫn đậm nét tinh hoa văn hóa Việt

KIỆT TÁC MANG GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA ĐÁNG MONG ĐỢI CỦA FLAMINGO

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào sở hữu tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ dựa vào nền tảng văn hóa - lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nơi này chưa nhận được sự đầu tư đáng kể của các nhà phát triển bất động sản. Là dự án đầu tiên của Flamingo Holding Group trong khu vực, Flamingo Tân Trào được gửi gắm nhiều kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch Việt.

Theo hé lộ từ Chủ đầu tư, Flamingo Tân Trào được quy hoạch thành 03 phân khu, mỗi phân khu mang đến những đường nét kiến trúc, sản phẩm và câu chuyện riêng biệt nhưng đều gắn liền với nền văn hoá - lịch sử địa phương. Mở đầu là Páo Dung, phân khu dành cho các dãy shophouse sôi động được lấy cảm hứng từ điệu hát đặc trưng của người Dao, một di sản văn hóa phi vật thể kế truyền từ đời này sang đời khác. Đây tựa như lời chào mừng du khách đến với một vùng đất đầy màu sắc của tiếng hát, lời ca, những lễ hội sôi động cùng những màn trình diễn đậm đà văn hóa bản địa.

Tiếp đến là Mùa Hoa, phân khu tái hiện vẻ đẹp của mùa xuân, khi hoa lê trắng tinh khôi đặc trưng của vùng Hồng Thái, Na Hang đua nhau nở rộ. Loài hoa này là biểu tượng cho sự thanh khiết, may mắn, được cho là lời chúc bình an dành cho khách quý nên được lựa chọn là chủ đề của phân khu yên bình bao gồm khách sạn nghỉ dưỡng cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tái tạo tinh thần.

Cuối cùng là phân khu Việt Bắc - thủ đô kháng chiến, nơi khơi gợi những ký ức hào hùng và nhuộm màu lịch sử của một thời đã qua. Việt Bắc sẽ mang đến các kios, homestay được thiết kế dựa trên ngôn ngữ kiến trúc bản địa, kể lại câu chuyện của một vùng đất anh hùng đồng thời mở ra tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư từ sức hút độc bản.

Tổng thể kiến trúc dự án hoà hợp với cảnh quan thiên nhiên Tân Trào và truyền tải giá trị văn hoá bản địa.

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Flamingo Holding Group chia sẻ: “Flamingo Tân Trào phát triển trên vùng đất lịch sử vô cùng quan trọng, giàu giá trị văn hoá cần được bảo tồn nên được tập trung nghiên cứu kỹ càng mọi khía cạnh, đặc biệt là kiến trúc. Kiến trúc đóng vai trò đại sứ truyền tải những thông điệp về văn hóa, di sản địa phương; đồng thời tạo nên một quần thể đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi - giải trí tiện nghi và hợp thị hiếu.”

NÉT VẼ HIỆN ĐẠI VÀ TRUYỀN THỐNG ĐAN XEN TẠI FLAMINGO TÂN TRÀO

Đi sâu vào từng chi tiết, có thể thấy những đường nét hoa văn địa phương được phát triển, biến hoá và kết hợp tinh tế với lối thiết kế hiện đại, tối ưu ánh sáng. Điển hình nhất là các cửa kính thoáng rộng giúp không gian như được mở rộng và gần gũi với thiên nhiên. Một số shophouse còn được áp dụng kiến trúc boutique sáng tạo,mang âm hưởng tây phương, tạo ra một bức tranh đa sắc màu, giao thoa văn hoá và phù hợp với loại hình sản phẩm.

Khách sạn Sợi Chỉ Đỏ thổi hồn đương đại vào nét kiến trúc đặc trưng của nhà sàn bằng những ô cửa kính thoáng rộng và bể bơi đậm chất nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp này được đánh giá khá ấn tượng, có chiều sâu khi giao hoà giữa văn hoá bản địa và tiện nghi hiện đại, giúp cho Flamingo Tân Trào nổi bật trong danh sách các dự án nghỉ dưỡng đang có mặt trên thị trường. Đến đây, du khách giống như được chiêm ngưỡng cả quá khứ và tương lai của vùng đất lịch sử: một Tân Trào giàu truyền thống nhưng vẫn đang tiếp nhận những giá trị mới, tạo nên một chốn nghỉ dưỡng đa màu sắc, đa trải nghiệm.

Không chỉ lồng ghép yếu tố hiện đại trong kiến trúc, Flamingo Holding Group còn áp dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hoạt động đầu tư của khách hàng. Ứng dụng App On The Go được phát triển dành riêng cho các chủ sở hữu, giúp điều hành các dịch vụ nghỉ dưỡng, tăng tính chủ động, kiểm soát chi phí hiệu quả. Từ đó, Flamingo Tân Trào vừa là điểm đến thu hút du khách, khai mở tiềm năng nghỉ dưỡng của khu vực, vừa mang tới chìa khoá khai thác sinh lời hiệu quả, dễ dàng cho nhà đầu tư.