Fortune đưa FPT Americas vào danh sách Top 100 nơi làm việc tốt nhất Texas, Mỹ

Danh sách Nơi làm việc tốt nhất tại Mỹ được Great Place to Work phân bổ 4 vùng gồm Chicago, New York, Texas và the Bay Area. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam FPT Americas lọt vào danh sách Top 100 Nơi làm việc tốt nhất tại Texas năm 2023.

Thông qua cuộc khảo sát độc lập của Great Place To Work với đội ngũ nhân viên doanh nghiệp, FPT Americas được nhân sự đánh giá cao nhất (trên 90%) ở 5 khía cạnh: chính sách làm việc linh hoạt giúp thúc đẩy sự cân bằng, sự tin tưởng và trao quyền của đội ngũ quản lý, văn hoá thân thiện và cởi mở, cơ sở vật chất hỗ trợ toàn diện cho công việc và sự bình đẳng.

FPT Americas lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Texas năm 2023.

Cụ thể, 93% nhân viên công nhận doanh nghiệp mang đến một cơ chế làm việc tích cực, tạo điều kiện cho những khoảng nghỉ phù hợp để nhân sự được tái tạo năng lượng cũng như sức sáng tạo. 92% nhân viên đánh giá cao các cấp lãnh đạo khi tin tưởng trao quyền để họ có thể phát huy tối đa khả năng trong công việc. Các tiêu chí khác về văn hoá chào đón nhân sự mới, sự công bằng trong đối xử với nhân viên ở mọi cấp bậc, sự hỗ trợ nguồn lực và trang thiết bị làm việc cũng được đánh giá cao với trên 90%.

“Giải thưởng từ Fortune là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên thông qua các chính sách, chương trình và hoạt động trải nghiệm đa dạng. Với những động lực phát triển vốn có về con người và giá trị doanh nghiệp, FPT Americas sẽ tiếp tục nuôi dưỡng văn hóa tích cực hội tụ sự năng động và sáng tạo, từ đó tạo nền móng chinh phục những thành tựu mới tại Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.” - ông Đặng Trần Phương, Giám đốc FPT Americas chia sẻ.

Hiện, FPT Software đang nghiên cứu phát triển campus tại Atlanta hoặc Los Angeles hay Dallas với cơ sở vật chất tích hợp hiện đại cho nhân viên phát huy tối đa sức sáng tạo và năng suất làm việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng bắt tay với đối tác triển khai khu đô thị FPT cho nhân viên đang sinh sống và làm việc tại thị trường có nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Hàng năm, doanh nghiệp cũng đầu tư hàng chục triệu đô la vào đào tạo kỹ năng, khóa học của các tổ chức đào tạo nổi tiếng như Udacity, Udemy, British Council… nhằm giúp nhân sự nâng cao tri thức và kỹ năng, cũng như gặt hái thêm nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín có giá trị.

Sau 15 năm có mặt tại thị trường Mỹ, FPT Americas hiện sở hữu 12 văn phòng trải dài khắp 9 bang của Hoa Kỳ, 3 văn phòng tại Costa Rica, Mexico và Colombia. Với gần 500 nhân sự, trong đó 50% là người bản địa đang sinh sống và làm việc trên khắp các bang, doanh nghiệp đang tập trung cung cấp các công nghệ tiên tiến nhất cho tệp khách hàng tại 30 bang của nước Mỹ.

Đầu năm 2023, FPT đã mua lại toàn bộ mảng dịch vụ công nghệ (IT Services) của Intertec International (Mỹ). Bước đi chiến lược không chỉ giúp FPT mở rộng quy mô hoạt động sang Costa Rica, Colombia và Mexico là 3 quốc gia có trung tâm sản xuất công nghệ của Intertec mà còn nâng cao năng lực đáp ứng chất lượng sản phẩm, giải pháp trên mảng phần mềm linh hoạt (Agile Software). Cùng với mạng lưới 22 trung tâm cung ứng công nghệ của FPT trên toàn thế giới, thương vụ giúp doanh nghiệp đồng hành tốt hơn với khách hàng ở mọi múi giờ, địa điểm và khai thác tối đa cơ hội từ thị trường các nước nói tiếng Anh.

Nhằm thúc đẩy chiến lược kinh doanh tại thị trường được đánh giá là rộng lớn và phát triển hàng đầu của FPT trên toàn cầu, FPT Americas đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện và tăng trưởng quy mô nhân sự lên 1.000 người ở khu vực Mỹ Latin trong hai năm tới. Đồng thời không ngừng cải tiến để cung cấp dịch vụ công nghệ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho gần 100 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 tại đây.

Trước đó vào năm 2018, FPT cũng đã mua lại 90% cổ phần của Intellinet, công ty chuyên tư vấn lộ trình chuyển đổi số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, do Consulting Magazine đánh giá năm 2017.