FPT chốt ngày phát hành hơn 222 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên trên 17.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 222 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:3 (15%), tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/7 tới đây. Sau khi hoàn tất, FPT sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 12/24, FPT đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 10% và đến ngày 20/6/2025, FPT đã chi trả nốt cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng cổ tức tiền mặt mà cổ đông FPT nhận được cho cả năm 2024 là 20%.

Được biết, FPT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 với doanh thu đạt 75.400 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 13.395 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Vừa qua, SSI Research hạ khuyến nghị cổ phiếu FPT từ "khả quan" xuống "trung lập" và giảm giá mục tiêu 12 tháng dựa trên phương pháp SOTP (tổng các giá trị thành phần) xuống 122.500 đồng/cổ phiếu (từ 129.600 đồng/cổ phiếu), tương đương tiềm năng tăng giá là 3,6%.

SSI Research lưu ý rằng giá cổ phiếu FPT đã tăng khoảng 8% kể từ lần cập nhật trước. Mức giá mục tiêu mới dựa trên việc giảm dự báo NPATMI năm 2025 khoảng 3%, chủ yếu do giảm ước tính doanh thu tại thị trường APAC (trừ Nhật Bản) khoảng 19%.

Trong tháng 4/2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 12% và 14% so với cùng kỳ: Điều này phản ánh tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ lên lĩnh vực công nghệ, khiến các doanh nghiệp trên thế giới dè dặt hơn trong chi tiêu công nghệ thông tin. Cụ thể, mảng công nghệ chỉ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 5% so với cùng kỳ, trong khi mảng viễn thông trở thành động lực tăng trưởng mới với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 25% so với cùng kỳ.

Triển vọng năm 2025: SSI Research cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu hiện nay sẽ cần thêm thời gian để nhìn thấy sự cải thiện nhất định.

Để thận trọng, SSI Research dự báo doanh thu và NPATMI năm 2025 sẽ lần lượt đạt 72,6 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ) và 9,3 nghìn tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ).

SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ đối với FPT là tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn sẽ thúc đẩy chi tiêu công nghệ thông tin và hỗ trợ mảng công nghệ và rủi ro là mức lương kỹ sư công nghệ thông tin cao hơn có thể làm giảm lợi thế chi phí thấp của FPT.